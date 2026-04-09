Troje građana ostalo bez novca na računu, svi su prevareni na isti način

Policijski službenici na području Splita, Kaštela i Trogira zaprimili su prijave triju kaznenih djela prijevare počinjenih putem lažnih SMS poruka u kojima su građani dovedeni u zabludu obavijestima o navodnom isteku pristupa mBanking aplikaciji OTP banke.

U jednom slučaju 24-godišnjak je 8. travnja 2026. godine zaprimio SMS poruku o navodnom isteku pristupa mBanking aplikaciji OTP banke, nakon čega mu je s računa podignuto 323 eura. U drugom slučaju 43-godišnjak je prijavio da je 27. ožujka 2026. godine zaprimio SMS poruku istog sadržaja, nakon čega mu je s računa podignuto 3.999 eura.

U trećem slučaju 62-godišnjak je zaprimio SMS poruku s poveznicom vezanom uz obnovu pristupa aplikaciji OTP računa, nakon čega mu je s bankovnog računa podignuto 1.868,64 eura.

Policija provodi izvide i utvrđuje sve okolnosti zaprimljenih prijava.

"Građane ponovno upozoravamo da budu posebno oprezni prilikom zaprimanja SMS poruka, elektroničke pošte i drugih poruka u kojima se traži hitna provjera, obnova ili potvrda pristupa mobilnom ili internetskom bankarstvu. Potrebno je izbjegavati otvaranje poveznica iz sumnjivih poruka, ne unositi osobne i bankovne podatke na neprovjerenim internetskim stranicama, nikome ne ustupati podatke o karticama, tokenima, jednokratnim zaporkama i pristupnim podacima za bankovne aplikacije, a u slučaju bilo kakve sumnje odmah kontaktirati banku i događaj prijaviti policiji", pozivaju iz splitske policije.