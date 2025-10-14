Trogirski gradonačelnik u Bruxellesu: "Siguran sam da ćemo imati pomake na bolje"

Gradonačelnik Trogira Ante Bilić boravi ovih dana u Bruxellesu gdje, zajedno s kolegama iz Gradske uprave, sudjeluje na Tjednu regija. Kako je istaknuo, glavna tema je novi Višegodišnji financijski okvir Europske unije (MFF 2028) i mogućnosti koje će otvoriti za financiranje lokalnih projekata.

"S kolegama iz Gradske uprave provodim dva dana u Bruxellesu gdje smo u sklopu Tjedna regija došli čuti što donosi novi Višegodišnji financijski okvir (MFF 2028) i kakve sve projekte ćemo moći financirati kroz Program konkurentnost i kohezija u narednom periodu", rekao je Bilić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Fokus na lokalne zajednice

Prema njegovim riječima, Europska unija sve veći naglasak stavlja na decentralizaciju, a upravo to smatra presudnim za budući razvoj Hrvatske.

"EU sve veći naglasak daje decentralizaciji, a mi u Hrvatskoj, koja je duboko centralizirana država, posebno moramo težiti prebacivanju razina odlučivanja na lokalne okvire. To će u budućnosti biti presudno za razvoj", naglasio je gradonačelnik.

Bilić je dodao kako je ključ uspjeha u angažmanu lokalnih dužnosnika i suradnji s hrvatskim predstavnicima u Europskom parlamentu.

"Uz naše eurozastupnike, uz angažman nas dužnosnika na lokalnoj razini, siguran sam da ćemo imati pomake na bolje", zaključio je.