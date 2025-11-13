TROGIRSKA RIVA DOBILA NOVO RUHO Komunalci zasadili zelenilo umjesto umjetne trave

Nakon desetak godina na prijedlog građana u sklopu projekta „I tebe se pita“ uklonjena je umjetna trava postavljena uokolo palmi na trogirskoj gradskoj rivi. Umjesto nje radnici komunalne tvrtke „Trogir holding“ duž cijele rive na „otocima“ oko palmi posadili su grmoliko bilje, što je izazvalo i te kako pozitivne komentare. Prirodno je prirodno, čuli smo danas od nekolicine njih koje smo zatekli kako sjede na klupama na rivi i promatraju radnike dok sade novo prirodno zelenilo, piše Trogirski portal.

Ante Barišić, Mirela Katunarić, Ivica Bailo, Paulo Žarković, Ante Gulišija i Damir Udovičić, dobro provjerena je ekipa iz Odjela održavanja zelenih površina, često viđena na širem gradskom području kako sadi sezonsko i drugo zelenilo koje svojim bojama uljepšava trogirske parkove, trgove i ostale zelene površine. Ovoga puta dopao ih je zadatak sadnje na rivi, naizgled lagan, ali vrlo zahtjevan, ističu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Treba izvaditi žile, ukopati sadnice, poravnati zemljanu površinu s koje je uklonjena umjetna trava, posaditi, pognojiti sadnice, a na kraju će se postaviti i ukrasno žalo, pojašnjava nam između ostalog blažena među muškim kolegama Mirela Katunarić. Dakako, trebat će voditi računa o održavanju i navodnjavanju, dodaje.

Pomno je sluša, najmlađi u ekipi devetnaestogodišnji Paulo Žarković, mladić koji je kako bi se reklo iz školske klupe zasluženo dobio posao u Holdingu. Tek što je završio S.Š. “Braća Radić“ u Kaštelima s kojom Holding ima odličnu suradnju u toj tvrtki se zaposlio. Paulo, zaljubljenik u sve što se zeleni od ranog djetinjstva, stečeno srednjoškolsko znanje provodi u praksi uz svekoliku pomoć iskusnih kolega na čelu s poslovođom Antom Barišićem.

- Iznad svega volim svoj posao. Svi su mi dragi. Radna atmosfera je super, pomalo sramežljivo, će Paulo.

Najstariji među njima Ante Gulišija, dobacuje kako mu Paulo može biti unuk, te da zaslužuje da se s njime brižno ophodi. Kao pravi kavalir pohvalio je Mirelu kazavši kako je motivirajuća i da svi imaju poštovanje prema njoj te da je drže kao kap vode na dlanu.

U skladu s komplimentima Mirela je i odgovorila.

- S njima mi je fantastično raditi. Vjerujte mi da se moram vratiti među žene bilo bi mi teško. Dvoumila bih se. Neka meni mojih mušketira, poručila je, Mirela, vesela, atraktivna i lijepa žena.

Ekipa se složila kako vjeruju da će se ove sadnice primiti kao od šale, jer ih sade s posebnom ljubavlju kao poklon gradu Trogiru uoči njegovog dana i blagdana sv. Ivana njegovog zaštitnika.

- Mi grad činimo ljepšim, ali i građani moraju isto to činit. Moraju ga voliti, činiti urednijim i svima će biti lijepo, poručio je Ivica Bailo.

Dok je Damir zalijevao sadnice i bio šutljiv, Mirela je skupljala alat i dobacila kako će svi zajedno biti jako tužni ukoliko nesavjesni građani budu gazili po zasađenim grmovima.

U jedan glas su odaslali čestitku Trogiranima kazavši kako žive u najljepšem gradu na svijetu, biseru Jadrana i kako to moraju imati u svakom trenutku na umu. Zato ga moraju voljeti i skupa s njima doprinijeti da bude još ljepši i ugodniji za život.

Potporu i pohvalu radnicima danas je došao dati i prvi čovjek Holdinga Danijel Kukoč, istaknuvši kako radnici te tvrtke iz Odjela za održavanje zelenih površina u suradnji s Gradom Trogirom marljivo održavaju zelene površine tijekom cijele godine.

- Tijekom jesenske sadnje posađeno je više od 5000 komada sezonskog bilja. Posebno smo ponosni na suradnju sa S.Š. “Braća Radić“ s kojom imamo ugovor o proizvodnji sadnog materijala. Ta suradnja pokazala se izuzetno uspješnom. Učenici uzgajaju sadnice, a mi ih dobivamo izvrsne, i zdrave što je vrlo bitno za njihov uspješan rast i dugotrajnost, istaknuo je Kukoč.