Trogir u svečanom ozračju slavi blagdan svetog Ivana Trogirskog, kao i Dan grada

Danas, 14. studenoga 2025., Trogir u svečanom ozračju slavi blagdan svog nebeskog zaštitnika, svetog Ivana Trogirskog, kao i Dan grada. Program je tradicionalno započeo jutarnjim odavanjem počasti poginulim braniteljima i svim preminulim Trogiranima.

Svečanost je započela u 9:30 sati polaganjem vijenaca na Gradskom groblju Trogir. Uz ozbiljan i dostojanstven ton, prisutni su se prisjetili svih onih koji su svojim životom i djelovanjem zadužili grad. Pola sata kasnije, u 10:00 sati, vijenci su položeni i u Memorijalnoj kapelici svetog Sebastijana, javlja Gradski radio Trogir.

Središnji dio programa nastavlja se poslijepodne: u 17:00 sati u Kantunu kulture bit će održana svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira. Dan grada zaključit će se u glazbenom ozračju – na Trgu Ivana Pavla II. u 20:00 sati održat će se koncert legendarnog sastava Parni valjak, čime će Trogirani i njihovi gosti u pravom slavljeničkom duhu završiti ovaj poseban dan.