Trogir slavi Dan grada uz Parni valjak: Više od deset dana kulturnog programa i vrhunske zabave!

Trogir ovih dana živi u ritmu slavlja! Povodom Dana grada Trogira, organiziran je bogat program koji traje više od deset dana, a donosi pregršt događanja za sve generacije – od kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i umjetničkih radionica do regate i koncerata. Vrhunac proslave očekuje se u petak, 14. studenoga, kada će na Trgu Ivana Pavla II s početkom u 20 sati nastupiti legendarni Parni valjak.

Jedan od najomiljenijih hrvatskih bendova donosi večer za pamćenje – ispunjenu emocijama, pjesmom i zajedništvom. Pod zvjezdanim nebom trogirskog trga publika će uživati u bezvremenskim hitovima poput „Sve još miriše na nju“, „Jesen u meni“, „Zastave“ i brojni drugi. Bit će to trenutak kad glazba povezuje generacije.

Proslava Dana grada Trogira i ove godine ističe ono što grad čini posebnim – bogatu kulturnu tradiciju, kreativnost i toplinu ljudi koji svake godine s ponosom slave svoj grad. Kroz brojne sadržaje – predstave, izložbe, radionice, književne susrete i regatu – Trogir ponovno pokazuje da je grad koji spaja baštinu i suvremenost, umjetnost i zabavu. Cjelokupan program proslave Dana grada možete pronaći na društvenim mrežama i web stranici Turističke zajednice grada Trogira www.visittrogir.hr.

Pozivamo sve građane i posjetitelje da se pridruže proslavi i uživaju u programu koji traje cijeli tjedan, a zaokružuje se velikim koncertom Parnog valjka – večeri koja će, bez sumnje, ostati zapamćena.

Na dobro Vam došla Stivanja!