Trogir se suočio s neuobičajeno velikom plimom, vatrogasci na terenu cijelu noć

Zbog vremenskih neprilika koje su pogodile Jadran, Grad Trogir sinoć je zabilježio rijetko visok vodostaj mora. Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Trogir imali su pune ruke posla. Gradonačelnik Ante Bilić izvijestio je kako su vatrogasci tijekom noći reagirali na tri poziva građana te proveli sate u izvidima na terenu i uklanjanju pontona s prometnica.

“Jutro je donijelo opet veliku plimu, ali srećom manju nego sinoć i već se povlači. Nije bilo dojava o prodoru mora u objekte, ali i tijekom dana vatrogasci će obići jezgru grada i biti na raspolaganju građanima”, napisao je Bilić.

Gradonačelnik je podsjetio da ovakvu količinu vode u Trogiru dugo nisu zabilježili te da ni novi sustav odvodnje u dijelu gradske jezgre nije mogao potpuno apsorbirati vodu.

Bilić je dodatno naglasio da su ovakvi događaji posljedica klimatskih promjena: “Ponavljam, klimatske promjene su stvarne i ako se sustavno ne pozabavimo time, ovoga će u budućnosti biti još više.”

Vatrogasci i dalje prate situaciju, a građanima se savjetuje da budu oprezni prilikom kretanja po području zahvaćenom plimom.