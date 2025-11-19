Trogir postaje najljepša božićna priča Hrvatske! Evo svih izvođača koji će nastupiti na Zimskoj adventuri

Grad Trogir očarava u svako doba godine, no njegov poseban šarm dolazi do izražaja u blagdansko vrijeme, kada se grad pretvara u središte veselja i zajedništva. Blagdanska događanja započinju odmah nakon proslave Stivanje – Dana grada Trogira.

Osmo izdanje Zimske Adventure – manifestacije koja Trogir, grad majstora, pretvara u najljepšu blagdansku priču Dalmacije, donosi bogat glazbeni program i započinje 5. prosinca besplatnim koncertom Adija Šoše.

Nakon otvorenja svi posjetitelji će moći uživati u besplatnim koncertima najpoznatijih hrvatskih glazbenih izvođača, uključujući : Valentino ( 6.12.) , Klapa Šufit ( 10.12.), Jole (13.12), Jelena Rozga ( 19.12.), Hiljson Mandela ( 20.12.), Teška Industrija ( 23.12.), Dalmatino ( 26.12.), Sandi ( 27.12), Jacques Houdek ( 29.12) , Doček Nove godine XXS i Luka Nižetić ( 1.siječnja).

- Danas predstavljamo osmo izdanje Zimske adventure koja je iz godine u godinu na sve većem nivou. Kao i svake godine, nudimo bogat program, u kojem će svaki posjetitelj pronaći nešto za sebe, od koncerata naših poznatih izvođača, programa za djecu te božićnih predstava, kazao je dogradonačelnik Trogira Viktor Novak.

Više od 40 događanja u 31 dan, na 5 lokacija su više nego dovoljan dokaz da Trogir nudi nezaboravne adventske događaje.

-Mislimo kako je naša Zimska adventura već jako poznata u Trogiru i šire, što nam je bio cilj, postaviti Unescov grad na mapu zanimljivih adventskih događanja. Ovo osmo izdanje je nekako najbogatije do sada. Na portalu gradonačelnik.hr bili smo 2023.godine proglašeni za najbolji advent u Hrvatskoj, a vjerujem kako ćemo ovu godinu dostići brojku od 100 tisuća posjetitelja. Moram naglasiti da su koncerti i parking na svim lokacijama besplatni što je dodatni plus našem adventu. Ovim putem želio bih pozvati sve vas da nam se pridružite na najljepšoj blagdanskoj priči u Dalmaciji, zaključio je direktor TZ Trogir Marin Piveta.