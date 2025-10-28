Trogir obilježio 81. obljetnicu oslobođenja od fašizma: "Svaka žrtva jednako je vrijedna"

Trogir danas obilježava 81. godišnjicu oslobođenja grada od fašističkog okupatora, jednog od najmračnijih razdoblja u ljudskoj povijesti. Tim povodom oglasio se i gradonačelnik Trogira Ante Bilić, podsjećajući na važnost žrtve i hrabrosti brojnih sugrađana koji su položili svoje živote za slobodu.

"Prije 81 godinu Trogir je oslobođen fašističkog okupatora, jednog od najstrašnijih zala u ljudskoj povijesti", poručio je Bilić. "Stotine ljudi iz ovog kraja nesebično je položilo svoje živote za univerzalnu i jedinu ispravnu ideju jednakosti i slobode zbog čega zaslužuju našu vječnu zahvalnost."

Gradonačelnik je u objavi naglasio kako se s jednakim poštovanjem treba odnositi i prema hrvatskim braniteljima koji su tri desetljeća kasnije, u Domovinskom ratu, ponovno pokazali hrabrost i ljubav prema domovini. "Jednako tako i naši branitelji iz Domovinskog rata koji su junaštvo i domoljublje pokazali prije 30 godina. Svaka žrtva jednako je vrijedna. Hvala im svima na miru i slobodama koje danas uživamo", dodao je.

Na kraju poruke, Bilić je izrazio nadu da se strahote rata više nikada neće ponoviti: "Nadam se da se za to više nikad nećemo morati boriti ratom", zaključio je gradonačelnik.

Obljetnica oslobođenja Trogira tako je još jednom poslužila kao podsjetnik na cijenu slobode, ali i kao poziv na njegovanje vrijednosti mira, zajedništva i zahvalnosti prema svima koji su se borili za bolju budućnost.