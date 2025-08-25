Trnbusi spremni za finale turnira na male branke

Trnbusi će i ove godine biti domaćin pravog sportskog spektakla – finala popularnog malonogometnog turnira na male branke, koje će se održati u subotu, 30. kolovoza 2025. godine. Očekuje se velik broj posjetitelja, a organizatori poručuju kako će, osim uzbudljivih utakmica, svi imati priliku uživati u bogatom popratnom programu, glazbi uživo i osvježenju.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Finalna večer turnira donosi završno slavlje i druženje, a za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Miro Boem i Aritmija bend, koji će nastupati uživo do kasnih sati. Posjetitelji mogu računati i na hranu i piće, pa se očekuje prava fešta u Trnbusima.

Na igralištu će se tražiti mjesto više, a turnir je proteklih godina stekao status sportskog i društvenog događaja ljeta. Finalni okršaji donose četiri zanimljiva para:

Drago i sin j.d.o.o – St alpina i Vedranova družbina 2

KM Aqua – Drinking team Striks 2

Servis Malac – Cb Štef

Smačina kup – Transporti Trkić

Tko će ponijeti naslov ovogodišnjeg pobjednika i upisati svoje ime u povijest trnbuskog turnira, doznat će se u subotu navečer. Jedno je sigurno – publiku očekuje večer ispunjena sportom, glazbom, druženjem i zabavom.