Triljska pučka fešta: Na Cetini se utrkivalo, penjalo i slavilo baš kao nekad!

Trilj je ove nedjelje ponovno živio duh tradicije. Nakon gotovo desetljeća pauze održana je Triljska pučka fešta, a obale rijeke Cetine i Gradski park okupili su više od 500 posjetitelja svih generacija.

Program je započeo veselim i napetim natjecanjem u praćkanju, gdje su se u finalnom pripetavanju tražili pobjednici. Od petnaestak djevojčica i dječaka, treće mjesto osvojila je Lucija Krce, drugo Gabrijel Svalina, dok je najveći pljesak i zlatnu medalju odnio Ivano Rančić.

Uzbudljivo je bilo i na rijeci - u plivanju za šaranom snage je odmjerilo pet natjecatelja, a najbrži je bio Ivan Čović. U sportskom duhu odlučio je šarana vratiti tamo gdje i pripada - u njegov dom u rijeci Cetini, potvrđujući važnost očuvanja prirode i ribljeg fonda.

Jedan od najatraktivnijih trenutaka bio je i uspon uz konop za pršutom, u kojem je Hrvoje Sikavica doslovno pomeo konkurenciju. Za nešto manje od 15 sekundi Sikavica je spretno stigao do vrha užeta, zazvonio o zvonce i odnio uvjerljivu pobjedu.

Vrhunac programa bile su utrke lađa, u kojima je sudjelovalo 12 parova raspoređenih u dvije kvalifikacijske skupine. Nakon iznimno zahtjevnih uvjeta i tijesnih borbi, u finalu je slavila ekipa Galija (Pave Videka i Petar Ljubičić). Drugo mjesto pripalo je ekipi Čimavice (Ivan Čović i Luka Dragušica), dok je treće mjesto osvojila ekipa Pikećani (Kristijan Ljubičić i Frane Vrdoljačić).

Atmosferu su dodatno podigli vatrogasci, lovci i ribolovci, koji su pripremili srdele, lovački gulaš, grah i kotlovinu, podijelivši više od 600 porcija posjetiteljima.

Organizatori, DVD Trilj uz podršku Grada Trilja i Turističke zajednice Grada Trilja, poručuju da je ovo tek početak novog poglavlja za Pučku feštu - događaj koji spaja sport, tradiciju i zajedništvo te vraća duh starog Trilja na obale rijeke Cetine.