Trilj: Pijan vozio bez dokumenata i osiguranja, policija ga odmah uhitila

Policija je u Trilju jučer ujutro zaustavila 55-godišnjeg vozača koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, a tijekom kontrole otkriven je niz dodatnih prekršaja.

Vozaču je izmjerena koncentracija alkohola od 1,85 g/kg, nakon čega je odmah isključen iz prometa i izrečena mu je zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 12 sati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

No, to nije bio jedini problem. Daljnjom provjerom utvrđeno je da je vozio s isteklom prometnom dozvolom, bez police osiguranja, bez osobne iskaznice ili bilo kakvog dokumenta za identifikaciju, kao i bez vozačke dozvole.

Ponovio prekršaje

Riječ je o višestrukom prometnom prekršitelju koji je u posljednje dvije godine već dva puta sankcioniran zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Zbog toga je uhićen i priveden na sud, uz prijedlog da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna te zabrana upravljanja vozilom na godinu dana.