Tri znanstvenice iz Splita večeras govore o izazovima i budućnosti akademije. Evo detalja

U Splitu će se večeras održati javna tribina "Znanstvenice koje oblikuju budućnost", organizirana u povodu Međunarodnog dana žena i djevojaka u znanosti.

Događaj će okupiti istaknute znanstvenice koje svojim radom i javnim angažmanom doprinose razvoju znanosti te boljem razumijevanju suvremenih društvenih izazova.Tijekom tribine razgovarat će se o iskustvima rada u znanstvenoj zajednici, izazovima s kojima se žene susreću u akademskom okruženju, ali i o važnosti poticanja djevojaka na odabir znanstvenih karijera.

Na tribini sudjeluju dr. sc. Iva Vrdoljak s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, dr. sc. Natalija Dunić iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo te prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš s Filozofskog fakulteta u Splitu.

Javna tribina održat će se u utorak, 10. veljače, s početkom u 18 sati u hotelu Sia na adresi Poljička cesta 26E, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane.