Tri zemlje još uvijek nisu priznale Hrvatsku. Znate li koje?

Hrvatsku su 15. siječnja 1992. priznale članice tadašnje Europske zajednice, a Njemačka je taj dan odmah uspostavila i diplomatske odnose s Hrvatskom. Međunarodno priznanje Hrvatske postupno je uslijedilo nakon proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. Istog dana razdruživanje je proglasila i Slovenija i sljedeći dan su se nove samostalne države uzajamno priznale.

Paralelno je tekao proces razdruživanja Sovjetskog Saveza, gdje su prednjačile baltičke države i Ukrajina, koje su priznale Hrvatsku tijekom 1991., a od njih prva Litva. Te su države u to doba i same bile tek djelomično priznate. Zemlje koje su prednjačile u diplomatskim nastojanjima za međunarodno priznanje Hrvatske svakako su bile Sveta Stolica i Njemačka. Vatikanska diplomacija, kao prva u svijetu, još je 3. listopada 1991. godine objavila da radi na hrvatskome međunarodnom priznanju.

Od općepriznatih zemalja Hrvatsku je prvi priznao Island, 19. prosinca 1991. Island je također prvi priznao i baltičke republike: Litvu, Latviju, Estoniju. Istog dana je Njemačka objavila priznanje koje je trebalo stupiti na snagu 15. siječnja 1992. Priznanje su najavile i Italija, Švedska i Vatikan. Vatikan je priznao Hrvatsku 13. siječnja, a San Marino 14. siječnja.

Dana 15. siječnja 1992. Hrvatsku je priznalo svih 12 tadašnjih članica Europske unije te još i Austrija, Kanada, Bugarska, Mađarska, Poljska, Malta, Norveška i Švicarska. Sljedećeg dana uslijedilo je priznanje još zemalja, a do kraja siječnja Hrvatsku su priznale 44 države. Nadnevak 15. siječnja se obilježava kao spomendan – Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, piše Večernji.

Rusija je Hrvatsku priznala u veljači, Japan u ožujku, SAD u travnju, a Indija u svibnju. Do 31. prosinca 1995. Hrvatsku su priznale 124 države. Hrvatska i SR Jugoslavija sklopile su Sporazum o normalizaciji odnosa, koji je uključivao uzajamno priznanje 23. kolovoza 1996., a uspostavile su diplomatske odnose 9. rujna iste godine.

No do danas Hrvatsku još nisu priznale tri zemlje. To su Butan, Niger i Tonga. Među zemljama koje su relativno nedavno priznale Hrvatsku su Somalija koja je to učinila u veljači 2022., dok su Srednjoafrička Republika i Togo to učinili isti dan – 18. rujna 2023. Pedesetak zemlja nikad nije formalno donijelo odluku o priznanju, ali su uspostavile diplomatske odnose, što se tretira kao priznanje. U tu kategoriju spada i Liberija koja je uspostavila diplomatske odnose s Hrvatskom tek u rujnu 2024. godine.

Butan je malena himalajska kraljevina smještena između Indije i Kine. Budizam prožima svaki aspekt butanskog društva. Kraljevina Butan prva je zemlja na svijetu koja je uspostavila ministarstvo sreće, a pravo na sreću zapisano je i u njezinom Ustavu.

Niger – službeno Republika Niger država je u zapadnoj Africi bez izlaza na more. Graniči na sjeverozapadu s Alžirom, na sjeveru s Libijom, na istoku s Čadom, na jugu s Nigerijom, na zapadu s Malijem te na jugozapadu s Beninom i Burkinom Faso. Dvije trećine državnog područja nalazi se u Sahari. Zanimljivo, brojni arheološki nalazi i crteži u kamenu ukazuju na prisutnost čovjeka na prostoru Nigera od najstarijih vremena.

Tonga je država u istoimenoj polinezijskoj otočnoj skupini u jugozapadnom dijelu Tihog oceana; istočno od Fidžija; obuhvaća 748 km2. Sastoji se od dvaju paralelnih otočnih nizova (ukupno 169 otoka i otočića), koji se pružaju na podmorskom hrptu zapadno od dubokomorskog jarka Tonge.