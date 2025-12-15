“Tri sestre, ja”: Intimno svjedočanstvo o glumačkom stvaranju Borisa Liješevića gostuje u HNK Split

Hrvatsko narodno kazalište Split u sklopu programa K-HNK u četvrtak, 18. prosinca, u 19:30 sati ugostit će Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca iz Rijeke s autorskim projektom redatelja Borisa Liješevića, “Tri sestre, ja”. Riječ je o predstavi koja se ne bavi klasičnom interpretacijom Čehovljeve drame, već nudi pogled "odostraga" – izravno u sam proces glumačkog stvaranja.

Fokus na "Vrenju" i Intimnom Procesu

Što se događa kada se ansambl susretne s kapitalnim dramskim tekstom poput Čehovljevih Tri sestre? Prema redatelju Borisu Liješeviću, pokreće se lavina asocijacija, sjećanja i priča – stvara se izrazito intiman prostor. Predstava Tri sestre, ja upravo taj unutarnji proces, to "vrenje" koje prethodi formiranju lika i konačnom obliku predstave, postavlja u središte pozornosti.

Umjesto gotovog proizvoda, publika će biti uvučena u dinamično stanje procesa fermentacije, u njegovu nepredvidivost i snagu. Liješevićev pristup predstavlja radikalni odmak od konvencionalnih redateljskih postupaka. Dok se uobičajeno nesvjesni resursi koriste za izgradnju lika, ovdje se dramski komad koristi kao alat za pokušaj izgradnje i razotkrivanja tog nesvjesnog koje tekst priziva. Predstava je intimno svjedočanstvo o glumačkom stvaranju i procesima jer redatelj polazi od teze da je put do lika često puno životniji nego lik sam.

Čežnja za Moskvom: Tko smo mi danas?

Predstava propituje vječne teme Čehova kroz suvremenu prizmu: Tko smo mi danas u odnosu na Olgu, Mašu i Irinu? Što danas za nas znači mitska "Moskva" – simbol čežnje, promjene, nedostižnog cilja? Projekt otvara prostor za glumce da ispituju vlastite odazive na dramski tekst, identificirajući se i razotkrivajući vlastite unutarnje drame.

Autorski projekt, osim Čehova, potpisuje tim autora teksta koji čine Boris Liješević, dramaturg Dimitrije Kokanov te glumci: Olivera Baljak, Ana Marija Brđanović, Aleksandra Stojaković Olenjuk, Jelena Lopatić, Sabina Salamon, Nika Grbelja, Petar Baljak, Denis Brižić, Damir Orlić, Jasmin Mekić i Deni Sanković.

Boris Liješević – redateljski dokumentarist

Redatelj Boris Liješević (Beograd, 1976.) jedan je od najznačajnijih redatelja srednje generacije u regiji, poznat po dosljednom istraživanju procesa glumačkog stvaranja i tretiranju glumaca kao ravnopravnih koautora. Predavač je glume ‘Strasbergovom metodom’ i iza sebe ima više od 30 predstava.

Njegov autorski rukopis često je obilježen dokumentarističkim pristupom, što se očituje u projektima poput Čekaonica, Peti park i Povodom Galeba. U Hrvatskoj je zapažen po uspješnoj inscenaciji Karakaševog romana Blue Moon te suradnjama sa ZKM-om. Za predstavu Elijahova stolica osvojio je Grand Prix BITEF-a Mira Trailović.

Impresivna Autorska Ekipa

Uz redatelja i dramaturga, značajan doprinos predstavi dao je i ostatak autorskog tima: scenograf je Igor Vasiljev, kostimografkinja Marina Sremac, a originalnu glazbu potpisuje Damir Urban. Za pokret je bio zadužen Deneš Debrei, dok je oblikovatelj svjetla Dalibor Fugošić.

Glumačku ekipu čine: Mario Jovev (Andrej Prozorov), Aleksandra Stojaković Olenjuk (Natalja Ivanovna), Jelena Lopatić (Olga), Ana Marija Brđanović (Maša), Nika Grbelja (Irina), Denis Brižić (Kuligin / Ferapont), Deni Sanković (Veršinjin), Jasmin Mekić (Tuzenbah), Petar Baljak (Saljonij), Damir Orlić (Čebutikin), Olivera Baljak (Anfisa) i Sabina Salamon (Podrška / Sobarica).