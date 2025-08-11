Tri razloga zašto je korisno istezati se svaku večer prije spavanja

Istezanje često povezujemo s početkom treninga ili jutarnjim razgibavanjem, ali brojni stručnjaci ističu da ima itekako smisla i navečer - osobito prije spavanja. Kratka rutina istezanja od nekoliko minuta može pozitivno utjecati na kvalitetu sna, smanjiti napetost u tijelu i olakšati buđenje bez ukočenosti. Evo tri glavna razloga zašto bi večernje istezanje trebalo postati svakodnevna navika, prenosi Index.

Opušta tijelo i smanjuje napetost mišića

Tijekom dana mišići se zatežu zbog sjedenja, dugoga stajanja ili fizičkoga rada. Prema mišljenju fizioterapeuta, lagano istezanje prije spavanja potiče cirkulaciju, smanjuje mišićnu napetost i šalje tijelu signal da je vrijeme za odmor. Kada su mišići opušteni, lakše je pronaći udoban položaj za spavanje i smanjiti noćno prevrtanje.

Pomaže umiriti um i smanjiti stres

Istezanje navečer ne donosi samo fizičku nego i mentalnu dobrobit. Spor, kontroliran pokret u kombinaciji s dubokim disanjem smanjuje razinu kortizola - hormona stresa - i pomaže tijelu da prijeđe iz "aktivnoga" u "mirni" način rada. Ova promjena pomaže bržem uspavljivanju i može smanjiti učestalost buđenja tijekom noći.

Povećava fleksibilnost i olakšava jutarnje pokrete

Redovito istezanje, čak i u kratkim intervalima, povećava pokretljivost zglobova i fleksibilnost mišića. Ako se to radi navečer, tijelo je bolje pripremljeno za jutarnje aktivnosti, a osjećaj ukočenosti pri ustajanju manji je. Stručnjaci dodaju da dugoročno večernje istezanje može pomoći u prevenciji ozljeda, osobito kod ljudi koji se bave sportom ili imaju sjedilački posao.