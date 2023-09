Lijekovi vareniklin i citizin, kao i nikotinske e-cigarete, pokazali su se najuspješnijim među intervencijama koje je pregledao britanski tim. Ukupno 157.179 pušača uključeno je u analizu 319 kontroliranih ispitivanja slučajnim odabirom (RCT), koja su pratila uspjeh u prestanku pušenja tijekom najmanje šest mjeseci, piše N1. "Najbolja stvar koju netko tko puši može učiniti za svoje zdravlje je prestati pušiti", kaže znanstvenica Jamie Hartmann-Boyce, u to vrijeme sa Sveučilišta u Oxfordu. "Pušenje je i dalje vodeći uzrok bolesti koje se mogu spriječiti i smrti diljem svijeta, i iako mnogi ljudi žele prestati pušiti, to može biti teško učiniti." Glavni sastojak koji izaziva ovisnost, nikotin, jedna je od najčešće korištenih supstanci i treća po veličini ovisnosti, koja vrši snažan pritisak na mozak. Podaci su pokazali da bez pomoći samo oko 6 od 100 ljudi ima šanse uspješno prestati pušiti. Vareniklin i citizin djeluju tako da aktiviraju nikotinske receptore u mozgu – koji otpuštaju dopamin kada ih aktivira nikotin – i sprječavaju nikotin da ih aktivira. Nije bilo značajne razlike u učinkovitosti citizina vareniklina, te nikotinskih e-cigareta. Prema nalazima, oko 14 posto pušača koji pokušaju prestati uz pomoć ovih metoda bit će uspješni šest mjeseci ili dulje. Sljedeća najučinkovitija strategija bila je kombinirati dvije vrste nikotinske nadomjesne terapije (NRT), kao što su nikotinski flasteri i žvakaće gume ili pastile. "Međutim, korištenje jednog oblika NRT-a, poput samog flastera ili žvakaće gume, rezultiralo je manjim brojem dodatnih odustajanja", kaže medicinska znanstvenica Nicola Lindson sa Sveučilišta u Oxfordu. "Otprilike 12 od 100 ljudi koji koriste dva oblika NRT-a zajedno će uspješno prestati, u usporedbi s oko 9 od 100 ljudi koji koriste samo jednu vrstu." Postupno smanjenje nikotina može biti malo učinkovitije od naglog prestanka, pokazali su podaci. Čini se da to hoće li netko započeti liječenje nikotinom prije ili nakon prestanka pušenja i uzeta doza ne utječe na učinkovitost, piše N1. Još jedan lijek koji se zove bupropion pokazao je učinkovitost kod 9 posto onih koji su prestali pušiti. Podaci o sigurnosti otkrili su da bupropion može imati vrlo malo povećanje ozbiljnih nuspojava u usporedbi s nekorištenjem bilo kojeg lijeka. Općenito, proučavani tretmani bili su sigurni, s nekoliko ozbiljnih nuspojava, iako autori napominju da nisu svi RCT-ovi uključivali podatke o nuspojavama. "Ova mrežna meta-analiza pokazuje da su e-cigarete, vareniklin i citizin učinkovita pomagala za prestanak pušenja. Dvostruko više ljudi uspjelo je prestati pušiti koristeći jedno od ovih pomagala u usporedbi s kontrolnim uvjetima", kaže znanstvenica Caitlin Notley s britanskog Sveučilišta East Anglia. Kao i većina istraživanja, većina studija je provedena u zemljama s višim prihodima, tako da su dokazi iz zemalja s nižim prihodima rijetki. Tim se nada da će buduće studije istražiti kako socioekonomski status utječe na prestanak pušenja.