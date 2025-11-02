Tri načina kako spriječiti da vaš pas laje na druge pse tijekom šetnje

Pretjerano lajanje česta je poteškoća s kojom se susreće mnogo vlasnika pasa. Umjesto da šetnja bude opuštajuća, ona može postati izvor stresa. Dobra vijest je da postoje jednostavne i učinkovite metode koje mogu pomoći vašem psu da ostane miran u prisutnosti drugih pasa.

Prema savjetima stručnjaka iz britanske tvrtke Pedigree, ključno je razumjeti zašto pas laje – tek tada možete primijeniti pravi pristup, piše Express.

1. Odvraćanje pažnje

Jedan od najboljih načina da spriječite lajanje je da psa brzo odvratite pažnju prije nego što se uzbudi.

„Dobro je imati nekoliko trikova u rukavu — možete doslovno naučiti psa novom triku, ili mu jednostavno dati omiljenu igračku ili započeti igru,“ savjetuju stručnjaci iz Pedigreea.

Ako pas prestaje lajati čim mu skrenete pažnju, moguće je da laje iz dosade. U tom slučaju, važno je pružiti mu više fizičke i mentalne stimulacije:

- redovite i raznolike šetnje,

- aktivne igre (npr. donošenje loptice),

- trening poslušnosti ili interaktivne igračke i slagalice za pse.

Pas koji je zaposlen i mentalno zadovoljan mnogo rjeđe će pretjerano lajati.

2. Samo nastavite hodati

Ako vaš pas redovito laje na druge pse, stručnjaci savjetuju da ga držite na povodcu i nastavite hodati. Cilj je da susreti budu kratki i pod kontrolom.

Psi ne laju uvijek iz straha – ponekad je riječ o “demand barkingu”, odnosno lajanju iz potrebe za pažnjom. Prema trenerima iz Orlando Dog Traininga, to je „uporno, visoko lajanje kojim pas traži pažnju, igru, hranu ili izlazak“.

Stručnjaci iz Paw by Paw Traininga naglašavaju da je u tim situacijama važno ne vikati i ne kažnjavati psa. Umjesto toga, mirno se udaljite i povećajte razmak između psa i onoga što ga uzbuđuje.

„Za pse koji traže pažnju, svaka pažnja je dobra pažnja. Čak i ako ih pogledate ili ih grdate, oni su postigli cilj — dobili su vašu reakciju,“ upozoravaju stručnjaci.

Dakle, ne reagirajte ljutnjom, već psa smireno odvedite dalje i pohvalite kad se umiri.

3. Poslastice – ali u pravo vrijeme

Poslastice mogu biti odličan alat za smirivanje psa, ali tajming je ključan.

„Nikada nemojte nagraditi psa odmah nakon što je zalajao,“ savjetuju iz Pedigreea, „jer će to samo pojačati ponašanje.“

Umjesto toga, psa nagradite kad mirno prođe pored drugog psa. Tako će naučiti da je tišina = nagrada.

Zaključak

Lajanje je prirodan način komunikacije psa, pa nije cilj da potpuno prestane lajati. Cilj je naučiti ga kada je prikladno, te kako ostati smiren i fokusiran u društvu drugih pasa.

- Odvlačite mu pažnju i osigurajte dovoljno stimulacije.

- Nastavite mirno hodati i ne dajte mu „negativnu pažnju“.

- Nagradite mirno ponašanje.

Uz dosljednost i strpljenje, šetnje će ponovno postati ono što trebaju biti – ugodno, opuštajuće vrijeme za vas i vašeg četveronožnog prijatelja, prenosi N1.