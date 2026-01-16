Tri momka u Solinu pretukla i opljačkala 52-godišnjeg muškarca, uhićeni su

U odnosu na događaj o kojem smo ranije izvijestili javnost Muškarac ozlijeđen, u tijeku je istraživanje policijski službenici Službe općeg kriminaliteta i Policijske postaje Solin jučer su dovršili kriminalističko istraživanje nad tri osobe i utvrdili postojanje osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo Razbojništvo i Osobito teška tjelesna ozljeda.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 20-godišnjak, 19-godišnjak i maloljetnik (rođen 2008), 31. prosinca 2025.godine oko 23,55 sati u mjestu Klis, nakon zajedničkog druženja, teško ozlijedili 52-godišnjaka te od istog otuđili predmete koje je posjedovao. U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga domova koje isti koriste. Policijski službenici pronašli su dio otuđenih predmeta oštećenog, ali i predmete kojima su mu nanesene teške ozlijede (drvena palica, metalni bokser) te manju količinu marihuane.

Danas su uz kaznenu prijavu sve tri osobe predane pritvorskom nadzorniku.