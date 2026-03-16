Tri godine bez legende Torcide: Sjetimo se čovjeka koji je stvorio kult Hajdukovog sjevera

Navršilo se tri godine kako nas je napustio Borislav Jelović- Ušo, legendarni navijač Hajduka i hrvatski branitelj, jedan od obnovitelja Torcide na onom legendarnom sastanku u rujnu 1981.pred utakmicu Kupa UEFA-a sa Stuttgartom na željezničkom kupalištu splitskih Bačvica. Sjetili su ga se danas mnogi u svojim objavama na društvenim mrežama.

S prijateljma iz prve ekipe Prlom, Velom, Skudom i ostalima u doba prelaska s istoka Starog placa na novi stadion bio je jedan od pokretača organiziranog navijanja na poljudskom sjeveru koji će Torcidu pozicionirati kao jednu od najboljih i najorganiziranijih navijačkih skupina u Europi.

Ušo je bio autor i prvog legendarnog transparenta "Torcida- vaša vira, vaš spas" koji će kasnije zaplijeniti ondašnja Milicija.

Njegov transparent " Hajduk živi vječno" koji je prvi put istaknut na ogradi poljudskog sjevera za utakmicu Kupa UEFA protiv Bordeauxa 20. listopada 1982. i.danas je na sjevernoj tribini i iznosi se samo za najbitnije utakmice i obljetnice Torcide.

Ušo je bio navijač s dugogodišnjim stažom na tribini poštovan od svih generacija.

Pamte ga navijači Hajduka i njeguju uspomenu na njega i ono što je ostavio u nasljedstvo na navijačkoj tribini Poljuda.