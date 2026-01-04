Trgovački lanci traže stotine radnika, objavili kakve plaće nude

Trgovački lanci u novu su godinu ušli s otvorenim javnim natječajima kojima traže više stotina novih zaposlenika.

Najjaktivniji na tržištu rada je Studenac koji je trenutačno u potrazi za više od 230 novih zaposlenika. Najviše ih zapošljavaju na području Zagreba i Velike Gorice.

Tako u Zagrebu traže 60 prodavača i 15 skladištara, a nude plaću od 1060 eura bruto. U Velikoj Gorici žele zaposliti 60 skladištara kojima nude 1045 eura. Mali je problemčić da je zajamčeni minimalac od ove godine 1050 eura (oko 800 eura neto)…

Najveći hrvatski trgovački lanac Konzum želi zaposliti više od 110 osoba, najviše u Zagrebu, Dubrovniku i Velikoj Gorici, piše Danica.

Tako u Zagrebu, primjerice, traži 20 trgovačkih radnika (dopremanje robe iz skladišta i slaganje na police) kojima nudi 1075 eura bruto. Prodavačima je početna plaća 1180 eura bruto. U Velikoj Gorici i Jastrebarskom traže više od 20 trgovačkih radnika s plaćom od 1075 eura.

Konzum je u potrazi i za 20 prodavača na području Dubrovnika. Njima se nudi početna plaća od 1165 eura bruto mjesečno.

Kaufland je pak posebno aktivan na Krku, gdje je u potrazi za ukupno 30 novih zaposlenika – prodavača i trgovačkih radnika. Svima nude istu početnu plaću – 1270 eura bruto mjesečno.