Trenutak ljudskosti usred rovova: Božićno primirje koje je ušlo u povijest

Na današnji dan 1914. godine dogodilo se božićno primirje

Božićno primirje iz 1914. godine jedan je od rijetkih trenutaka Prvog svjetskog rata koji i danas zvuči gotovo nestvarno, kao prizor iz filma, iako o njemu svjedoče autentična pisma, dnevnici i službene bilješke samih sudionika. Do kraja te godine rat, započet u ljeto, na Zapadnoj se bojišnici pretvorio u iscrpljujući rovovski sukob. Područja Belgije i sjevera Francuske bila su prošarana rovovima, bodljikavom žicom i takozvanom ničijom zemljom – uskim, opasnim pojasom između suprotstavljenih vojski.

U takvim okolnostima, tijekom Badnjaka i Božića, 24. i 25. prosinca 1914., na više je mjesta došlo do nenajavljenih i neslužbenih prekida borbi. Iako nisu zahvatili cijelu bojišnicu niti su imali odobrenje zapovjedništava, na velikom dijelu sektora koji je držao Britanski ekspedicijski korpus oružje je privremeno utihnulo. Prema povijesnim izvorima, ti su prekidi obuhvatili desetke kilometara bojišnice.

Svjedočanstva s terena govore kako je sve započelo tiho i oprezno. Iz rovova su se uoči Božića čule božićne pjesme, vidjela su se svjetla i improvizirani ukrasi, a zatim je uslijedilo dovikivanje između suprotstavljenih strana. Ubrzo je izgovorena i rečenica koja je označila prekretnicu – da se za Božić neće pucati. Sljedećeg dana, na pojedinim dijelovima fronte, britanski i njemački vojnici izašli su iz rovova na ničiju zemlju, gdje su razmjenjivali cigarete, čokoladu i sitne poklone, fotografirali se, razgovarali koliko su jezici dopuštali te zajedno pokapali poginule i popravljali oštećene položaje.

Posebno mjesto u kolektivnom sjećanju zauzima priča o nogometu. Iako postoje zapisi o improviziranim igrama s loptom, povjesničari upozoravaju da nema čvrstih dokaza o pravim utakmicama s pravilima i rezultatom. Unatoč tome, taj je motiv s vremenom postao simbol cijelog događaja. No njegova je prava vrijednost bila u nečemu drugom – u kratkom trenutku kada su vojnici, inače neprijatelji, jedni u drugima prepoznali obične ljude.

U kontekstu rata koji je odnio milijune života, takav je čin bio gotovo nezamisliv. Tijekom Prvog svjetskog rata poginulo je oko 8,5 milijuna vojnika, dok je civilnih žrtava bilo još i više, stradalih od gladi, bolesti i ratnog nasilja. Upravo zato božićno primirje iz 1914. ostaje snažan simbol ljudskosti usred bezumnog razaranja. Nažalost, trajalo je vrlo kratko – već nakon Božića kontakti su prestali, a vojna zapovjedništva strože su zabranila svako „bratimljenje“. Slični prizori više se nisu ponovili, što ovaj ratni Božić čini jedinstvenim i nezaboravnim.