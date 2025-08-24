Close Menu

Treneri se posvađali, Garcia dobio žuti karton

Garcia je dobio žuti
garcia

Hajduk igra u gostima kod Osijeka utakmicu četvrtog kola SHNL-a i vodi golom Marka Livaje. Početkom drugog poluvremena na Opus Areni dogodio se manji incident.

U 47. je minuti zaiskrilo na klupama. Čolina je iz blizine napucao Pajazitija u glavu, igra je bila puštena dalje, a nešto ranije trener Garcia tražio je prekršaj na Durdovu.

Treneru Rožmanu nije se svidio prigovor, Garcia je potom došao do klupe domaćina i onda zaradio žuti karton nakon što je izmjenio nekoliko riječi s trenerom Osječana.

