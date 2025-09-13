Trener Varaždina: "Protiv Hajduka se teško boriti, ali rekao sam dečkima da moraju vjerovati u sebe"

Trener Varaždina Nikola Šafarić nakon utakmice naglasio je koliko je pobjeda značila njegovoj momčadi:

"Bila je to vrlo teška utakmica. Prije početka uvijek postoji doza straha zbog pritiska, ali dečki su izdržali i čekali svoje prilike. Protiv Hajduka je teško braniti se, stalno ubacuju i pune šesnaesterac, no znali smo da će nam obrana donijeti vodstvo. Rekao sam igračima da moraju vjerovati u sebe."

Osvrnuo se i na formu momčadi: "U posljednjim kolima nismo imali sreće s rezultatom. Planski radimo transfere – prošle sezone smo bili čvrsti u obrani, ali slabiji u napadu. Doveli smo igrače koji mogu donijeti prevagu. Bilo je ozljeda, igrali smo i Kup, ali sada je lakše kada imaš širinu kadra. Ne smijemo se zavarati ovakvim utakmicama, one protiv 'velike četvorke' su posebne jer čekaš kontre, a sada nas čekaju izazovi protiv rivala po mjeri."

Šafarić se dotaknuo i pojedinaca: "Tavares pokazuje ogroman potencijal, iako još treba raditi na igri u obje faze. Mario Marina je nevjerojatan, da je mlađi sigurno bi bio u Dinamu ili Hajduku. Imali smo ponude za njega, ali ostaje ovdje."