Varaždin – Hajduk 2-0: Bijeli se nisu uspjeli sabrati nakon početka iz noćne more, domaćini upisali prvu domaću pobjedu

Nakon reprezentativne pauze u sklopu šestog kola Hajduk SuperSport HNL-a Hajduk je od 17 sati gostovao kod Varaždina. Splićani su nakon pet odigranih utakmica bili na 13 bodova, koliko ima i vodeći Dinamo, dok je Varaždin u utakmicu ušao kao četvrti s osam bodova manje. Kod Bijelih su se Bamba i Pajaziti našli na klupi, a Almena je debitirao.

Prva je prilika pripala Melnjaku čiji je volej iz 3. minute otišao preko gola.

U 5. minuti domaćini su poveli nakon sjajne, školske akcije. Latković je pravovremeno popratio ubačaj Tavaresa na pet metara za 1:0. Valja napomenuti da se sudac nije oglasio na igranje ruke Marine u početku akcije. Bijeli se nisu ni sabrali, a Tavares je opet šokirao vratara Ivušića kojemu na dušu ide Varaždinov gol za 2:0 u 8. minuti.

U 12. minuti domaćini su dobili priliku iz sjajne pozicije iz slobodna udarca, ali Tavaresov je pokušaj završio u živom zidu. U 13. minuti gotovo 3:0, Ivušić je praktički iščupao Boršićev udarac iz gola. U 18. minuti Raçi je zbog oštra starta zaradio žuti karton. U 23. minuti Livaja je pokušao iz daljine, ali nedovoljno jako da omete Zeleniku. Melnjak je tri minute kasnije dobro naciljao Pukštasovu glavu, ali njegov je pokušaj završio u Zelenikinim rukama. Raçi je u 28. minuti nakon naguravanja s Mamutom bio na rubu drugog žutog kartona, ali sudac ga je ipak samo upozorio pa Hajduk nije ostao bez njegovih dobrih dijagonala.

Mladenovski je u 30. minuti gotovo zabio izuzetno efektan autogol. U 34. minuti Boršić je pokušao bombastičnim udarcem iz daljine, ali otišao je pored vratnice. Varaždin je u 36. minuti došao pred Hajdukov gol, ali izostao je završni udarac. Dvije minute kasnije Krovinović je uposlio Livaju, ali Ba je odlično reagirao, a u nastavku je Karačić loše pucao. Livaja je u 44. minuti oštro zapucao u okvir Varaždinova gola, ali samo do dobro postavljenog Zelenike. U prvoj minuti nadoknade Livaja je prošao svoje čuvare i izborio udarac iz kuta. Krovinović je ubacio na prvu vratnicu, Sigur je u gužvi pao nakon udarca, bez reakcije suca Kolarića, a Varaždin je naposljetku krenuo u kontru od koje nije bilo ništa. Šokantan početak i 2:0 s kojima se ide na poluvrijeme.

U nastavak je Hajduk krenuo s dvjema izmjenama. Umjesto Racija i Almene u igri su Gonzalez i Bamba, a kod domaćih su umjesto Belcara i Abdullzade na teren izišli Vuk i Puclin. U 47. minuti Karačić je požutio. Tavares je nakon sljedeće kontre neprecizno pucao. Ni Šegin i Bambin pokušaj nisu imali drugačiji rasplet. U 61. minuti Karačić je u skoku s Maglicom pogodio vanjsku stranu mreže. Rebić je potom zamijenio Šegu, a Punčec Latkovića. Puclin je u 63. minuti pokosio Bambu. Bočkaj je u 70. minuti zamijenio Mamuta, a Pukštas je nedugo nakon toga završio u sučevoj knjižici. Guillamon je ušao u igru umjesto Karačića.

Puclin je u 74. minuti pucao s velike udaljenosti, Ivušić je uspio samo odbiti udarac, ali potom i prvi doći do odbijene lopte. Bamba je u 79. odlično ubacio, ali Zelenika je dobro boksao loptu. Marinu je potom zamijenio Škaričić. Vuk je u 85. minuti promašio zicer jedan na jedan s Ivušićem. Dvije minute kasnije Bamba je ciljao kut Zelenikina gola, domaći se golman odlično snašao i izbio. U pet minuta sudačke nadoknade nije bilo većih prilika za gol, ostalo je 2:0.

Hajduk u posljednje četiri utakmice u Varaždinu nije uspio upisati pobjedu, a domaćini su ove sezone prvi put odnijeli tri boda na svom terenu.

VARAŽDIN: Zelenika, Maglica, Mladenovski, Ba, Boršić, Marina, Belcar, Abdullazada, Latković, Tavares, Mamut

Klupa: Silić, Bočkaj, Jovanov, Škaričić, Punčec, Tepšić, Barać, Puclin, Lesjak, Vuk, Dabro, Antunović.

HAJDUK: Ivušić, Karačić, Šarlija, Raci, Melnjak, Sigur, Krovinović, Pukštas, Šego, Almena, Livaja. Klupa: Silić, Pocrnjić, Gonzalez, Pajaziti, Diallo, Guillamon, Kalik, Rebić, Mlačić, Bamba, Hrgović, Durdov.

