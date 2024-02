TRENER RIJEKE SOPIĆ: "Bit ćemo još jači i bolji"

Rijeka je rutinski svladala Istru 3:0 u 21. kolu SuperSport HNL-a i vratila se na vrh ljestvice s dva boda više od drugoplasiranog Hajduka. Može se reći da je pitanje pobjednika bilo riješeno već u prvom poluvremenu, u kojem je Rijeka zabila dva gola, a Istra ostala s igračem manje. Strijelci za domaćine su bili Veldin Hodža, Niko Janković i povratnik u HNL Mirko Marić.

Nakon utakmice svoja razmišljanja je iznio trener domaćina Željko Sopić: "Želio bih čestitati svojoj momčadi, mislim da smo odigrali jednu kontroliranu utakmicu. S druge strane, bez obzira na rezultat, neke stvari moramo bolje, ali to ćemo raspraviti u kabini".

Sopić: Biti ćemo još jači i bolji

"Mislim da smo neke stvari u drugom poluvremenu s igračem više mogli pametnije, bolje i brže morali odraditi. Ali sve u svemu, bilo je dosta novih igrača, imamo dosta problema sa ozljedama. Nadam se da ćemo se grupirati za sljedeću utakmicu, 99 posto sam siguran da će nam se neki igrači vratiti i jednostavno ćemo biti još jači i bolji", nastavio je trener vodeće momčadi Supersport HNL-a, piše Index.

Osvrnuo sa na činjenicu da je Rijeka do važne pobjede došla unatoč više izostanaka igrača: "Fruk je ozlijedio mišić dok Goda ima nekih drugih zdravstvenih problema. Iskreno se nadam da će i njih dvojica, pa možda i Dilaver krenuti u trenažni proces idući tjedan pa ćemo vidjeti hoćemo li uspjeti sanirati ih do nedjelje. Janković? Dobio je jedan nenamjerni udarac u butni mišić, tzv. paralizu. E sad, da li se to pogoršalo kod penala ili ne, vidjet ćemo, nadam se da se ozljeda nije zakomplicirala nakon toga, no po njegovom smiješku se nadam da će to sve biti u redu".

Sopić: Morali smo paziti da nam se ne dogodi neka blesarija

"Ovi dečki kako igraju, svaka im čast, ali moramo znati da smo ostali bez Jankovića. Petrović je ušao, svaka mu čast. Vrhunsku utakmicu je odigrao, ali s druge strane ostali smo na tri defanzivna vezna. Nije bilo previše kreacije i bilo je čak ideja da ubacimo drugu špicu, ali imali smo nekih problema. To je jedno mijenjanje u prvom poluvremenu, onda u drugom poluvremenu moramo izvaditi dva igrača sa žutim kartonom da se ne bi dogodila neka "blesarija" i da onda ne moramo se patiti do 90. minute", nastavio je trener Rijeke.

Rijeka se sve više zasluženo smatra legitimnim kandidatom pa možda i favoritom za naslov prvaka. "Treba ostati na zemlji, evo ja vam ponovo kažem, znači najvažnija stvar je da ovi igrači, koji nisu igrali, sutra ujutro odrade utakmicu jednu prijateljsku, a ovi ostali da jednostavno se dobro rekuperiraju do srijede i onda ponovo iz početka," zaključio je Sopić.

