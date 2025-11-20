Trener Rijeke pred Jadranski derbi: "Utakmica s Hajdukom čeka se cijelu sezonu"

Reprezentativna stanka bliži se svome kraju, igrački kadar u klubovima se kompletirao i sve je spremno za nastavak klupskih natjecanja. Program 14. kola SuperSport HNL-a donosi jedan veliki dvoboj, na Rujevici će se igrati Jadranski derbi Rijeka - Hajduk. Iz riječkog tabora utakmicu su najavili trener Victor Sanchez i najbolji igrač Toni Fruk.

Premda je tek nedavno došao u Rijeku, španjolski stručnjak spoznao je da je okršaj s Hajdukom najvažnija utakmica za Riječane, piše Gol.hr.

"Važna nam je ovo utakmica, s time sam bio upoznat od prvog dana kako sam došao u Rijeku. Svima, pa i svakom susjedu prve su riječi bile 'dobro došao, ali upiši si u glavu kako odigrati tu utakmicu'. Tako da mi je to potpuno jasno od prve minute. Razumijem ovakve utakmice i ovakvo rivalstvo. To je najbolji sastojak za nogomet. Sada nas čeka takva utakmica i potpuno sam motiviran, s pozitivnim očekivanjima o ishodu utakmice", rekao je Sanchez.

Jesu li mu u klubu kazali o važnosti Jadranskog derbija?

"Naravno, ali kao što sam i ranije kazao, objasnili su mi to svi ljudi iz Rijeke već prvog dana. Razumijem ovakve utakmice, ovo rivalstvo i kako se dobivaju takve utakmice tako da budeš bolji od protivnika. Kao u svakoj utakmici, ali ovdje postoji dodatna draž, jer je ovo utakmica strasti koju navijači čekaju cijelu sezonu. Želimo iskoristiti energiju naših navijača koji će nas nositi od prve minute, čak i prije početka. Ovakve utakmice počinju se igrati cijeli tjedan, ne samo na dan utakmice."

Kakav je zdravstveni bilten među Riječanima?

"Igrači koji su se vratili iz reprezentacije potpuno su zdravi. Ima nekoliko sitnih problema, što je normalno jer je nogomet sport s puno kontakta. Od srijede radimo na tim detaljima i nadamo se da ćemo danas i sutra normalno trenirati sa svim igračima. Imali smo problema i s Bogojevićem ovih dana. Bio je bolestan, nije mogao trenirati, imao je temperaturu. Danas je prvi put došao na trening. Vidjet ćemo kroz ova dva dana, ne znamo hoće li biti spreman."

Pohvalno je Sanchez pričao o Hajduku:

"Igraju s dobrim pritiskom. Rekao bih ne samo dobar presing, nego da vrlo dobro brane sve zone terena. Dobro su organizirani i agresivni u visokom presingu, ali i u srednjem i niskom bloku. Zato dopuštaju vrlo malo prilika i primaju malo golova. Mi ćemo pokušati otvoriti njihov obrambeni blok i stvarati dobre šanse kao u svim utakmicama, a najvažnije je realizirati ih. Pred nama je izazov protiv momčadi koja se brani izvanredno i vrlo je opasna u tranziciji."

Fruk se vratio s uspješno odrađenog ciklusa u hrvatskoj reprezentaciji te je spreman i motiviran za Jadranski derbi:

"To mi daje puno samopouzdanja i dobro je igrati s najboljim igračima na svijetu. Pogotovo sada kad imamo tri ciklusa u tri mjeseca. Uvijek se osjećam dobro kad se nakon utakmica vratim u klub i nadam se da će tako biti i ovaj put. Teška utakmica za nas, ali vjerujemo da je možemo dobro odraditi, idealna je to utakmica da vratimo poljuljano samopouzdanje i osmijeh na lica naših navijača. Znamo da su u dobroj formi, dobrom naletu, ali dobro smo se ponašali u derbijima ove sezone, zato vjerujem da ćemo odigrati najbolji do sada.