Trener Rijeke: "Kad sam došao, navijači su mi rekli - dobrodošao i Hajduk"

Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk 5:0 u 14. kolu SuperSport HNL-a. Jadranski derbi riješen je u prvom poluvremenu, kada je hat-trick postigao Toni Fruk. Ofenzivni veznjak domaćina zabio je u 5., 22. i 32. minuti, donijevši Riječanima tri boda kojima su skočili na šesto mjesto. U drugom dijelu zabili su Samuele Vignato u 51. i Luka Menalo u 86. minuti. Hajduk je ostao vodeći, s time da se Dinamo približio na -1 zahvaljujući pobjedi nad Varaždinom (3:1).

Victor Sanchez, trener Rijeke, nakon utakmice dao je izjavu za MAXSport. "Jako sam sretan, prvenstveno zbog navijača. Ovo je za njih. Kao što sam rekao na presici, kad sam stigao u Rijeku oni su mi rekli - dobrodošao i Hajduk. Tako da je ova pobjeda za njih, znam koliko im znači. Jutros smo se probudili s dva bolesna igrača koja su trebala igrati u prvih 11, Janković i Petrovič, morali smo ih maknuti iz momčadi", rekao je Sanchez, prenosi Index.

"Nismo u poziciji na tablici u kojoj želimo biti"

"Od početak sam govorio da moramo biti prilagodljivi, ja volim raditi s igračima jer su pametni. Mogu igrati na više načina, a to nam onda daje šansu da mijenjamo formaciju i pozicije igrača tijekom utakmice. To ćemo raditi i u budućnosti. Jako sam sretan i zbog Fruka, on je jako dobar dečko.

Što sam rekao igračima u svlačionici nakon utakmice? Nismo u poziciji na tablici u kojoj želimo biti, ali sezona je jako duga. Na kraju ćemo doći do rezultata, smanjit ćemo razliku za ekipama iznad nas, bit ćemo na poziciji koja nas zadovoljava. Pogledajte naš xG (expected goals metrika op.a.) u usporedbi s drugim klubovima koji su na vrhu, mi smo tu.

AEK i Lokomotiva? Dosad smo bili potpuno fokusirani na Hajduk, sada tek krećemo s pripremama za AEK. Bit će jako teško, pokazuju odlične igre u Europi, ali mi smo tu da se i u Europi borimo za prolazak dalje", zaključio je trener Rijeke.