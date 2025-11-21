TRENER REPEŠA NAKON PORAZA: 'Nismo slavili kad smo pobjeđivali, nećemo ni padati kada gubimo'

Košarkaši su Splita danas od 18:30 igrali utakmicu protiv Krke na Gripama u sklopu 8. kola grupe A AdmiralBet ABA lige, a slavili su gosti rezultatom 80:91. Prva, druga i treća četvrtina pripale su Krki (21:23, 25:26, 11:27), a posljednja je otišla na stranu domaćina (23:15).

Dino Repeša, trener Splita prokomentirao je susret na press-konferenciji: „Čestitao bih Krki na pobjedi, odigrali su fantastičnu utakmicu. Ne znam što nam je bilo. Nije opravdanje što je Jordano izostao, i drugi igrači trebaju biti dobri. Ozlijedio se i Sikirić, pa smo završavali s četiri beka, nevjerojatno je da nismo imali koš iz kontre…“

Gosti su Vas nadmašili u skokovima.

- Nismo bili brzi, ali ni skočni.

Kako dalje nakon ovog poraza nakon Cluja i Borca?

- Kada smo pobjeđivali, nismo slavili, nećemo sada ni padati kada gubimo. Dignut ćemo se i nastaviti dalje s radom.

Kako ćete iskoristiti pauzu?

- Nadamo se da će se oporaviti što veći broj ozlijeđenih.

Slijedi gostovanje u Zagrebu. Kako ćete se za to pripremiti?

- Pogledat ćemo ih ujutro, pripremit ćemo se za nastavak lige. Svjestan sam da neće biti lako s obzirom na izostanke koji su sada i više no očigledni.