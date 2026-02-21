Trener Milana: "Naježim se kad pričam o Modriću"

Trener Milana Massimiliano Allegri održao je konferenciju za novinare uoči sutrašnje utakmice 25. kola Serie A protiv Parme, koja se igra u 18 sati na San Siru. Allegri je govorio o borbi za naslov prvaka, stanju u momčadi te sudačkim kontroverzama koje su obilježile proteklo razdoblje, prenosi Index.

Na početku se osvrnuo na važnost nadolazećeg susreta i potrebu za potpunom koncentracijom. "Vrlo je važno ostati koncentriran. Što dalje odmičemo, utakmice postaju sve važnije. U igri je 39 bodova i nadamo se da ćemo ih osvojiti što više. Nema smisla više govoriti o onome što se dogodilo s Comom, mislimo na Parmu."

"Oni su dobro organizirana momčad, pobijedili su u nekoliko gostujućih utakmica, čvrsti su u obrani i imaju tehničku kvalitetu. Morat ćemo pokazati poštovanje prema Parmi", izjavio je Allegri.

Inter je izraziti favorit, ali moramo biti spremni

Allegri se osvrnuo i na borbu za naslov prvaka, ističući snagu glavnog rivala Intera. "Prvenstvo je još dugo, a mi moramo raditi svoj posao. Žao mi je što sutra neću biti na klupi, ali neću komentirati što se dogodilo. Idemo dalje", rekao je, aludirajući na svoju suspenziju.

"Ponavljam, Inter igra u velikoj snazi. S prosjekom od dva boda po utakmici, a po meni će osvojiti i više, doći će do više od 90 bodova. Da bismo mi prešli 90 bodova, trebamo ostvariti 12 pobjeda u 13 utakmica. To je čista matematika."

"Ako Inter posrne, mi moramo biti spremni iskoristiti njihove pogreške. Ali Inter je izraziti favorit prvenstva", objasnio je trener Milana. Na pitanje kako se rade preokreti za Scudetto, kratko je odgovorio: "Postoji samo jedan način: niz naših pobjeda dok drugi imaju niz neriješenih rezultata."

Pohvale igračima i stanje u momčadi

Trener je s velikim entuzijazmom govorio o Luki Modriću. "Nitko nije očekivao da će igrati ovoliko. Nadamo se da će tako nastaviti do kraja prvenstva. Nemam riječi kojima bih ga opisao. Malo se i naježim kad pričam o njemu. Predivno je imati takve prvake pred sobom, pogotovo kad igraju."

Allegri je pohvalio i mlade igrače. "Jako sam zadovoljan Jasharijem. U posljednje vrijeme je puno napredovao, kao i Odogu, De Winter, Athekame. Klub je ljetos odradio dobar posao, spojivši iskusne igrače poput Modrića, Rabiota i Maignana s manje iskusnima. To dokazuje da je potreban period prilagodbe kad dođete u Milan, a oni to odrađuju na najbolji mogući način."

Neizbježna tema bili su i suci te korištenje VAR tehnologije. "Stvari koje se događaju moramo gledati kao prilike za rast, a ne se žaliti ako zaostajemo. Iz pogrešaka se mora učiti. VAR se ne može koristiti za određene situacije, i tako se nastavlja", rekao je.

Ciljevi do kraja sezone i poruka navijačima

Za kraj, Allegri je jasno definirao ciljeve. "Postavimo si 60 bodova kao cilj. Idemo od manjih ciljeva prema onim većim. Nadamo se da ćemo uspjeti. Imamo četiri izravna okršaja: s Interom, Juveom, Napolijem i Atalantom. Moramo ostati skromni."

O kritikama na račun stila igre, rekao je: "Kao i sve momčadi, rezultate moramo ostvariti kroz dobre izvedbe. Odigrali smo dobre utakmice, u drugima smo tehnički mogli biti bolji. Često smo imali puno igrača izvan pogona." Navijačima je poslao jednostavnu poruku: "Tražim od njih da i dalje budu uz momčad."