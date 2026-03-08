TRENER KOVAČEVIĆ NAKON POBJEDE: Mene u Zagrebu novinari ne cijene

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Dinama na Poljudu u okviru 25. kola SuperSport HNL-a, a krajnji je rezultat otišao na stranu Dinama koji je slavio rezultatom 1:3. Dinamo je poveo preko Zajca u 7. minuti te Vidovića u 12. minuti, a za smanjenje vodstva zabio je Pukštas u 28. minuti, a Dinamo je potom povećao prednost na 1:3 preko Bakrara u 38. minuti. Zagrepčani su ovom pobjedom pobjegli na 10 bodova razlike od Hajduka.

Na novinarska je pitanja odgovarao trener Dinama Mario Kovačević.

Jeste li se danas prošetali Poljudom?

Možda tako izgleda, ali vidjeli ste da se Hajduk vratio kada smo mi krenuli sa svojim odigravanjem. Kasnije smo se uozbiljili, a naposljetku smo i pobijedili.

Koliko Vam je Boban sastavio momčad?

Ne bih o tome. S njim je stvarno predivno razgovarati. Po meni on i treba slagati momčad, ali ne miješa mi se u posao.

Trener Rijeke Sanchez je rekao da bi Vam se mogao približiti. Kako to komentirate?

Ne želim komentirati svoje kolege, matematički ništa nije sigurno. Nama je fokus na Slavenu, neće biti Bakrara i Mišića. Igramo dobro cijelo proljeće.

Kako gledate na iduću sezonu?

Dinamo je vrhunska ekipa, jako dobra na ovom dijelu Europe. Mislim da smo imali snage za proći Genka, ali eto, žao mi je za to. Te su nam utakmice pomogle jer su brže, a kada dođemo u HNL, bude nam lakše. Svi su dali sve od sebe danas, drago mi je zbog naših navijača.

Hajduku bi praktički odgovaralo da osvojite Kup, bila bi to bolja pozicija za Hajduk nego da ga osvoji Rijeka?

Dinamo i Hajduk dva su najveća hrvatska kluba, Rijeka im se približava, fokusirani smo na sebe, ali drago mi je ako pomognemo nekome. Vidi se razlika među drugim klubovima u Hrvatskoj jer smo imali teški ritam u Europi.

Kako ste se izvukli iz krize nakon Istre?

Vjerujem samo u rad, mene u Zagrebu novinari ne cijene. Radim svoj posao, klub je stao iza mene, a to je pobjeda i kluba i Zvone Bobana. Ne volim puno pametovati na konferencijama, ali s moje strane se sve polako vraća jer sam radio sve pošteno.

Koja bi bila Vaša poruka za one koji nisu mislili da možete izvući klub?

Ja sam radio i u manjim klubovima, treba biti 7 puta prvak s manjim klubovima, znate gdje sam bio prije Dinama. Najveća je pobjeda to što je klub stao iza mene.

Riječ-dvije o Vidoviću?

Neke igrače dovedete za 100 000 eura, dugo se prilagođavaju, pola godine do godinu. Vidović je nekima nakon dvije utakmice loš, a nakon jedne dobre odličan.

Je li ovo prvenstvo gotovo?

Ne želim ulaziti u euforiju, možemo biti još bolji, želimo ostvariti ciljeve na ljeto i onda u Europi ponovno.

Biste li bili trener Hajduka pa da osvoji titulu nakon 21 godine?

Ne mogu to komentirati. Hajduk je uz Dinamo najveći klub u Hrvatskoj.