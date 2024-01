TRENER JUSUP NAKON PORAZA: Volio bih da smo dobili ovu utakmicu, ne bi bilo nezasluženo da je nismo pobijedili

Zadar je danas od 19:00 sati igrao protiv Splita utakmicu 18. kola FAV Bet Premijer lige na Gripama. Bolji su bili Splićani koji su slavili rezultatom 67:65, a rezultat se po četvrtinama kretao 17:19, 23:20, 13:22, 14:4.

Nakon utakmice, trener Zadra Danijel Jusup iznio je svoje viđenje susreta: „Čestitao bih Splitu na pobjedi, imali smo samo par šansi, imali smo samo 4 koša. Otjerali su nas daleko od koša, izgubili smo neke lopte. Što je tu je, idemo dalje, okrećemo se drugim obavezama. Nedostajalo je koncentracije na tim vanjskim pozicijama, malo smo kiksali. Nadam se da će se povrijeđeni igrači što prije vratiti. Nismo htjeli igrati produžetke, postojala je mogućnost da izgubimo više od osam razlike.“

„Igrali smo bez Božića i Ramljaka, pa smo došli u egal, treba i to respektirati. Iznenadilo me da smo rezultatski bili u šansi pobijediti utakmicu, to su dva igrača koja su nam jako bitna.“

„Svaka momčad ima nešto što brani dobro i nešto što brani manje dobro. Mi smo se pripremili za te Splitove slabije trenutke. Iz tranzicije smo zabili pet koševa, a inače zabijamo više.“

„Volio bih da smo dobili ovu utakmicu, ne bi bilo nezasluženo da je nismo pobijedili. Sada ćemo se okrenuti drugim obavezama. Mi se vraćamo iz Beograda na igru protiv Splita, već drugu godinu igramo protiv domaćina. Nismo računali koliki je postotak da igramo dvaput isto.“

„Ne znam u kakvom ćemo sastavu istrčati protiv Cibone, moramo se osvježiti prije puta. Ako Luka bude igrao, šanse su nam puno veće“, zaključio je Jusup.