TRENER JAKARA NAKON POBJEDE: 'Ako nemamo skok, teško da možemo pobjeđivati'

Košarkaši su Splita danas od 18:30 igrali utakmicu protiv Krke na Gripama u sklopu 8. kola grupe A AdmiralBet ABA lige, a slavili su gosti rezultatom 80:91. Prva, druga i treća četvrtina pripale su Krki (21:23, 25:26, 11:27), a posljednja je otišla na stranu domaćina (23:15).

Trener Krke Dejan Jakara prokomentirao je susret na press-konferenciji: „Mislim da su moji momci odigrali dobru utakmicu u ABA ligi, pogotovo u trećoj četvrtini. Dobili smo skok, a ako ekipa kao mi to nemamo, ne možemo parirati.“

Bili ste i napadački dobri?

- Imali smo dobar protok lopte, pogodili smo neke šuteve koje nismo nikad prije gađali.

Koliko Vam znači pobjeda?

- Pao mi je kamen sa srca, ne igramo u svojoj dvorani, ali igračima je ovo zasigurno trebalo da se izvuku iz malo lošije atmosfere u kojoj smo zaredali poraze.