Trener Jadrana uoči dalmatinskog dvoboja: "Sve je zahtjevno i nema mjesta za opuštanje"

Nakon Europskog prvenstva u vaterpolu u Beogradu i uzbuđenja u bazenu pod reprezentativnim kapicama, vraćamo se klupskim natjecanjima. Prije nego se okrenemo susretima u Europi, na rasporedu je 6. kolo Prvenstva Hrvatske. Jadran gostuje kod Solarisa u Šibeniku, a s ovim dalmatinskim dvobojem kreće i nastavak PH-a.

Iako je Jadran uvjerljivo nadigrao 'sunčane' u polufinalu Kupa krajem prošle godine (18:11), riječ je o protivniku koji zna biti neugodan. Jasno je to poručio trener Splićana, Jure Marelja.

- Utakmica sa Solarisom uvijek nosi određeni rizik, opasna momčad, posebno u svom bazenu. Međutim, mi smo ti koji odlučujemo o tome koliko ćemo dopustiti da ta utakmica bude neizvjesna - počeo je trener hrvatskog prvaka, koji se osvrnuo na nastavak sezone:

- Nakon stanke za Europsko prvenstvo, momčad opet zajedno trenira od ponedjeljka. Imamo nekolicinu ozlijeđenih, ali sve ono što se i inače zna događati u toku priprema i natjecateljske sezone. Mislim da smo u ovom kratkom periodu se posjetili na sve stvari koje smo do sada radili, a na neke stvari smo i posebno stavili naglasak. U jednom smo pozitivnom ritmu.

U prvom dijelu sezone Jadran je imao nešto povoljniji raspored u prvenstvu, dok sada slijedi zahtjevniji dio natjecanja. Doduše, nakon Solarisa će jadranaši u 7. kolu biti slobodni, ali onda idu susreti s Mladosti i Jugom.

- Da, ulazimo u onu fazu prvenstva kad će se određivati poredak prije play-offa. Sve utakmice su zahtjevne i nema mjesta za opuštanje.

Spomenuli ste nekolicinu igrača koje imaju određene probleme. Kakvo je zdravstveno stanje momčadi i hoće li biti određenih izostanaka za susret u Šibeniku?

- Zdravstveno stanje je više manje dobro. Imamo određenih problema s Ćurkovićem, koji je imao zahvat na ramenu. Čekamo njegov oporavak, ali sve ide svojim tokom. Uz to, par njih je kažnjenih iz one finalne utakmice Kupa protiv Mladosti (Zović i Marinić Kragić, op.a.), pa ćemo biti u malo šarenom sastavu u Šibeniku. Međutim, vjerujem da su igrači svjesni ozbiljnosti situacije i naših ciljeva te da će maksimalno ozbiljno pristupiti utakmici.

Jesu li reprezentativci dobili nešto više vremena za odmor?

- Imali su odmora do ponedjeljka. Iako, vjerujem željni klupskog vaterpola, igre, a i zbog odgovornosti prema klubu i vlastitoj fizičkoj spremi, svi su se pojavili ranije nego što je bilo određeno od moje strane. Drago mi je da je tako, tako pokazuju koliko im je stalo do klupskog uspjeha.

Što ste pokušali doraditi tijekom stanke?

- Nije bilo previše vremena, ali uvijek imamo prostora za napredak. Posebno mladi igrači, ali i kolektivni, čiji je napredak neophodan jer bliži se uskoro ono za što se spremamo cijelu godinu – zaključio je Jure Marelja.

Susret Solarisa i Jadrana u Šibeniku, možete gledati i uživo na kanalu Sportske televizije od 20 sati.