TRENER GARCÍA UOČI DERBIJA: 'Događaju nam se s*anja, nekada se problem pojavi i kada ne očekujete'

Nogometaši Hajduka u nedjelju s početkom od 15 sati igraju protiv Dinama na Poljudu u okviru 25. kola SuperSport HNL-a.

Susret je na press-konferenciji najavio trener Bijelih Gonzalo García koji je odgovarao na novinarska pitanja.

Je li ovo bio najteži poraz? Kako ste spavali?

To je sada iza nas, oni su u tome bili zajedno i tako. Mislim da rade dobar posao, kao što su radili i tijekom sezone. Tužan sam jer nisu dobili ono što su zaslužili.

Možemo li očekivati Krovinovića umjesto Pajazitija i da zajedno krenu Šego i Livaja?

Imamo još dan za razmišljanje. Dao sam im slobodan dan, no svi su došli na trening. Za Krovinovića su ovo bili teški dani. Igrali smo već s dva napadača protiv Dinama u Zagrebu, znaju kako to funkcionira. Uostalom, nakon treninga ćete znati tko igra. Dao sam im slobodan dan, no svi su došli na trening.

Kako vratiti igrače iz ove rupe u kojoj su upali nakon Rijeke?

Moramo dati sve od sebe, ali nikada se ne smiješ predati, čak ni kada gubiš. Odustajanje nije mentalitet koji želimo u ovoj momčadi, moraju biti fokusirani na iduću utakmicu. Ne vidim ih tužne, nego ljute kako razmišljaju: „Je*emti, kako nam se ovo moglo dogoditi?!“ Ako nisi dovoljno jak i uporan, ne bi trebao biti ovdje.

Riječ-dvije o Dinamu? Koliko su jači s Livakovićem na vratima?

Fizički su jaki, imaju fantastičnog trenera, imali su odličnog golmana i prije no što se Livaković Jasno je da će im on dodatno pomoći, ali svatko mora odraditi svoj dio posla, kao i mi.

Koliko će Vam biti važan psihološki trenutak podrške u nedjelju?

Trebamo podršku naših navijača, logično je da su ljuti, i ja sam ljut. Mogu biti i razočarani, ali siguran sam da su ponosni na igru i na sve što su odigrali. Trebali bi biti ponosni na Pukštasa, Brajkovića, Šegu koji je išao na svaku loptu. Ja sam prvi put dobio crveni karton, bio sam ljut. Momci su pokazali da zaslužuju podršku. Sr*anja nam se događaju, nekada se problem pojavi i kada ne očekujete, primjerice, netom prije početka utakmice.

Hoćete li zamijeniti Marešića u ekipi?

Mislim da dobro igramo s četiri igrača u obrani, ali mogli bismo biti dobri i sa tri. Neću otkrivati sve.

Jesu li igrači psihički ili fizički više iscrpljeni?

Dobri su u glavama. Sretni su na terenu jer ide onako kako zamišljamo. Fizički su iscrpljeniji, bile su dvije utakmice u malo dana, nismo naviknuli na takav ritam. Nema mišićnih ozljeda, samo ove kontaktne. Dat ćemo sve od sebe što možemo.

Tko sigurno neće igrati?

Ivušić, Diallo, Almena, Pajaziti, Sigur, Durdov… Moramo vidjeti što će biti sa Šarlijom.

Bilo je mnogo ružnih riječi prema Krovinoviću zbog gubljenja lopte. Što učiniti sa sredinom?

Ne normaliziramo stvari koje nisu normalne. Ja sam stariji od igrača, ali kada si mlad, nije lako. Svi zaboravljaju da smo svi ljuti. Nekada napadate nekoga, a ne znate što mu je u glavi i što mu prolazi. Nekada nemamo je*ene empatije prema drugima. Nikada nije lijepo kada se greške događaju, ali to je život.

Kako krenuti u nedjelju?

Pokušat ćemo nametnuti svoju igru, kada igrate s takvom momčadi, mislite da ćete se braniti samo u 16 metara. Uvijek guramo prema naprijed, bez obzira tko nam je protivnik. Ne bojimo se nikoga, to je moja osobnost. Nećemo kalkulirati, idemo do kraja i guramo dok ne umremo.

Očekujete li da Dinamo krene jako od prve minute?

Oni su brave momčad, nije krenuo lagano u ovim svojim utakmicama.

Kako motivirati igrače?

Kada igrači vide protiv koga igraju, budu spremni na njega i budu posebno motivirani. Uvijek idu na pobjedu, ali postoji i rizik.

Je li Beljo najopasniji igrač i hoće li presing pomoći u pobjedi?

Igrat ćemo kako mislimo da je najbolje za nas, Belji sam bio trener, ima brzinu, jako je dobar. Mislim da je u top 3-4 igrača Dinama. Fizički je jak, ima dobru tehniku. Ne znam koliko ima golova, ali vjerojatno je jedan od boljih igrača. Mišić je također dobar, znamo koliko su jaki, ali i mi smo.