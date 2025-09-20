TRENER GARCÍA NAKON PORAZA: 'Mislim da moramo nastaviti rasti kako god bilo'

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17 sati igrali protiv Dinama na Poljudu u derbiju 7. kola SuperSport HNL, a konačni je rezultat bio 0:2 u korist Dinama, u 44. je minuti mrežu zatresao Hoxha, a u 81. Bakrar.

Nakon susreta trener Hajduka Gonzalo García odgovarao je na novinarska pitanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Što se događa, momčad je pala bez ispaljenog metka?

- Uvijek možete kriviti puno stvari, ali mislim da nismo bili dobri u zadnjoj trećini i kaznili su nas u nekim situacijama. Logično je da smo sami krivi, moramo to poboljšati.

Prate li stoperi igru s obzirom na dva onako primljena gola?

- Mislim da je prvi gol produkt našeg adrenalina, bili smo agresivni i držalo nas je. U drugo smo poluvrijeme ušli lucidnije, ali udarac je bio iz kuta.

Sigur ne može igrati desnog beka, Livaje nema, a Ivušić nije uspio obraniti?

- To su bili dobri golovi, on je dobro obranio prilike Belje. Sigur je vezni igrač, ali mislim da je odigrao dobro, Karačić je agresivniji i ide prema naprijed. Ovisi kakvu igru želite, takve igrače stavljate. Mislim da je Sigur dobar igrač, ali danas nije bio njegov dan. Livaja je imao nekoliko šansi u prvom poluvremenu, u drugom je to bilo teže. Teško je držati ritam.

Imali ste samo šest faula. Jesu li se igrači bojali?

- Slažem se s tim, ali momčad gradimo tako da nisu u njoj svi najagresivniji igrači. Imamo problem s karakteristikama igrača. Mislim da moramo nastaviti rasti kako god bilo.

Kakve su posljedice poraza?

- Sada smo drugi, oni su prvi. To je to, moramo vidjeti što možemo popraviti i poboljšati.