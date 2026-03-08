TRENER GARCÍA NAKON PORAZA: Da biste bili prvi, ne smijete primati ovakve golove

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Dinama na Poljudu u okviru 25. kola SuperSport HNL-a, a krajnji je rezultat otišao na stranu Dinama koji je slavio rezultatom 1:3. Dinamo je poveo preko Zajca u 7. minuti te Vidovića u 12. minuti, a za smanjenje vodstva zabio je Pukštas u 28. minuti, a Dinamo je potom povećao prednost na 1:3 preko Bakrara u 38. minuti. Zagrepčani su ovom pobjedom pobjegli na 10 bodova razlike od Hajduka.

Nakon utakmice na novinarska je pitanja odgovarao trener Hajduka Gonzalo García.

Što se dogodilo da ste primili dva gola u 12 minuta?

Izgubili smo loptu, radili greške, a oni to ne opraštaju, kazne te.

Hoćete li ostati trener Hajduka i iduće godine?

Pokušat ćemo raditi što bolje možemo. Tužan sam zbog igrača jer su dali 100 i više posto u igri, no nije išlo. Nakratko smo se vratili, ali nismo uspjeli zabiti za 2:2, iako mislim da smo mogli. Kada globalno vidite momčad, jaki su, trude se. Pokazali smo energiju, gurali smo dalje usprkos svemu, ali nije išlo.

Primili ste tri naivna gola?

Trudimo se, nekada ne ide najbolje, što da kažem. Neki su igrači bili pod pritiskom, rade sada na tim stvarima. Golovi su bili jako jednostavni i naivni. Otvorili smo im vrata i pustili da prolaze. Da biste bili prvi, ne smijete primati takve golove.

Livaja nije krenuo od prve minute. Zašto?

Nemam problem s njim, Šego je jučer bio bolji na treningu, želim da su svi jednaki. Tako se odnosim prema svima, nemam ništa protiv njega, doslovno ništa. Uvijek pokušavam biti pošten prema momčadi.

Planirate li sada mladima davati više minuta kada je sezona praktički gotova? Doduše, idalje imaju dosta minuta…

Dajem minute igračima koji to zaslužuju, kako pokazuješ na terenu, tako i dobiješ. Na Lokomotivu idemo s ciljem pobjede. Većinom smo drugi, nismo prvi. Ljudi koji su ovdje zaslužuju minute. Ponosan sam na njihov mentalitet.

Što je plan u ljetnom prijelaznom roku?

Mlačić je otišao, vidjeli ste kako neki igrači rastu i poboljšavaju se, i u igri i u mentalnom smislu, primjerice, Pukštas i Brajković. 10 milijuna nije ništa, ali nekada niste zadovoljni nekim stvarima.

Je li Vas Dinamo iznenadio?

Oni su pobjednička momčad od koje smo očekivali da će krenuti ovako. Imaju odličnog trenera i izvrsnu momčad. Nama mentalitet nije padao, rekao sam im da imaju slobodan dan u četvrtak ako žele, ali svi su došli na trening. Fizički smo bili prazniji, nekima je teško to palo, neki su došli ovdje s osvojenim trofejima, ima dosta mladih u ekipi.