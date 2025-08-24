TRENER GARCIA NAKON POBJEDE NAD OSIJEKOM: Kada iziđemo na trener želimo samo pobijediti

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 18:30 igrali protiv Osijeka na Opus Areni utakmicu 4. kola SuperSport HNL-a. Kao pobjednik iz igre je izišla momčad Hajduka koja je slavila rezultatom 0:2 zahvaljujući golovima Livaje iz 11. minute i Šege iz 66. minute. Hajduku je ovo bila četvrta prvenstvena utakmica i četvrta u kojoj su upisali pobjedu, a treća u kojoj nisu primili pogodak.

Utakmicu je prokomentirao trener Hajduka Gonzalo García: „Imali smo teških trenutaka, znali smo da će biti teško, ali to je normalno. Pritiskali smo ih dobro, rasli smo tijekom utakmice, mislim da smo bili težak protivnik na lopti. Naši se igrači ne boje, imali su gard i hrabrost. Zatim smo ih kontrolirali, imali smo energiju i sretan sam igračima.“

Jeste li zadovoljni drugom utakmicom bez primljenog pogotka i kao ste zadovoljni obranom?

- Ja sam ofenzivan trener, u Istri sam imao sedam čistih mreža. Mislim da moramo biti pametni, i kada se branimo i kada stojimo visoko. Bili smo dobro organizirani, nismo imali baš najbolju tranziciju. Što se tiče obrane, dobri su, ali tu smo tanki. Mlačić pokriva Skelina koji se ozlijedio, ali to dobro radi. Raçi također, jak je igrač, dobro radi i tek je došao. Vidim ga kao centralnog braniča. Imam tri jako dobra igrača, Hrgović je jako talentiran, mislim da je sretan što ima Dialla i Melnjaka koji ga guraju naprijed. Različitih su karakteristika, ali guraju ga naprijed.

Livaja je igrao jako dobro?

- Jako sam zadovoljan njime, ali ne zbog gola nego stvari koje radi za momčad. On je osoba koju svi prate. Bio je pod velikim pritiskom i zbog pozicije i svega. Kada je nešto u svlačionici, on istupa prvi, smiruje ekipu i jako je važan. Gol je samo dodatak koji ima.

Pukštas je odigrao jako dobru utakmicu?

- Raste iz utakmice u utakmicu, pojednostavnio je neke stvari. Defanzivno je odličan, opasan u zadnjoj trećini, razumije sve. Doprinio je u puno u zadnje vrijeme. Bamba i Šego također.

Je li razlog neprimanju golova u posljednje tri utakmice novi golman?

- Postoji puno razloga za to. Prva stvar, momčadi nam manje pucaju. Imamo i dobrog vratara, imao je odličnih obrana. Visoke lopte kupi bez problema. Također, branimo se kao momčad.

Možete li prokomentirati situaciju s trenerom Rožmanom?

- Što se tiče trenera Rožmana, nije mi se svidio način na koji mi je vikao u lice. Mi smo treneri, nismo boksači. Nisam razumio što govori moja klupa jer većinom pričaju hrvatski, ali mislim da se u svakom slučaju treba poštovati.

Prije nego što ste došli u Split Hajdukova zadnja pobjeda s dva ili više razlike bila je u veljači. Sada ste pobijedili Osijek, Slaven Belupo i Goricu, sve s dva ili više razlike.

- Da, drago mi je što je tako. Jako puno pucamo, kada izađemo na teren samo želimo pobijediti. Prošlu utakmicu smo imali preko 25 udaraca.

Kakva je situacija sa Žaperom? Čini se da odlazi, je li to bila zajednička odluka? Spomenuli ste ranije da klub nema novaca.

- Teško mi je nešto reći jer ništa nije službeno. Žaper je odličan momak, koji odlično radi. Ako ne igra, to je moja odluka. On nije napravio ništa krivo.