Trener Garcia nakon pobjede na Poljudu: "Zadovoljan sam, mislim da smo odigrali dobru utakmicu"

Hajduk je danas s početkom u 15 sati igrao s Posušjem na Poljudu. Bio je to drugi ispit za Bijele u okviru priprema za nastavak sezone nakon što su u nedjelju s 2:1 pobijedili Croatiju u Zmijavcima.

Utakmica je bila zatvorena za javnost, a dogovorom klubova igralo se 120 minuta (4x30). Okončana je rezultatom 4:0 za domaćine.

Hajdukov suparnik je trenutačno pretposljednja momčad BiH Premier lige, a vodi je trener Dario Bašić. Pripreme za nastavak sezone momčad Posušja započela je 5. siječnja, na isti dan kad i Hajduk.

"Zadovoljan sam, mislim da smo odigrali dobru utakmicu, odradili smo onako kako smo vježbali i vidi se da su igrači uživali, imali su samopouzdanja i dobru energiju. Zadovoljan sam načinom na koji su igrali", kazao nam je nakon pobjede trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Kaže da je neobično igrati na praznom stadionu.

"Neobično je bez publike. Danas sam im mogao nešto viknuti, a da me čuju bez problema na drugoj strani terena, inače je to nemoguće na utakmicama sa punim stadionom", pojašnjava.

Bijele čeka još jedan test prije nastavka sezone.

"Čeka nas u subotu posljednji test prije nastavka sezone. Vidjet ćemo kako će ići, dobro treniramo. Sutra se momci odmaraju, a u petak nastavljamo s treningom", kaže Garcia i dodaje da je zadovoljan igračima i kako napreduju.

Što je s Pukštasom, Šarlijom, Jušićem i Mlačićem?

"Prva trojica se vraćaju nakon ozljede. Pukštas i Šarlija će trenirati s nama. Mlačić je u pregovorima s klubovima što je dobra vijest za klub - to je dokaz da imamo mlade talente. Lijepo je vidjeti koliko brzo se razvija. Kao trener sam htio da igra danas, jako je bitno da igra. Igrat će u subotu", kaže Garcia.