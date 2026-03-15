TRENER GARCÍA NAKON POBJEDE: Mogli smo završiti utakmicu puno ranije

Hajduk je danas s početkom od 15 sati na Poljudu igrao protiv Lokomotive utakmicu 26. kola SuperSport HNL-a, a rezultat je otišao na stranu Hajduka koji je slavio rezultatom 2:1 zahvaljujući pogotku Livaje iz 23. minute i Rebića iz 33. minute, dok je za goste zabio Sabra u 63. minuti.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao trener Hajduka Gonzalo García.

Jeste li čestitali Livaji na stotom golu?

Naravno da jesam. To nije lagano, jako sam sretan zbog njega.

U drugo ste poluvrijeme ušli lošije. Jesu li igrači mislili da je utakmica gotova?

Da, nije bilo na razini koju želimo. Imali smo šansi za završiti utakmicu, ali nismo uspjeli, imali smo i nekoliko zicera. Ne želimo biti ovakvi, no nešto se pitalo i Lokomotivu, to je momčad koja je jaka na loptu, a mi smo bili mekani.

Šarlija, Krovinović i Livaja donijeli su mirnoću. Nije lako igrati kada Dinamo bježi 13 bodova?

Naravno, sretan sam što se nisu predavali. Šarlija nam treba, znam da još nije spreman igrati 90 minuta. Nisam mislio da bi bilo dobro staviti Krovinovića nakon svega što se dogodilo. Livaja je danas bio jako dobar.

Slijede dva daleka gostovanja, kod Pule i Vukovara?

Nije ništa lagano, danas se to moglo vidjeti. Mogli smo završiti utakmicu puno ranije. Vukovar nam je bio najteže gostovanje. Nekada nam se dogodi da ekipe zabiju iz jednog udarca, a mi ne možemo iz više. Imamo 4-5 igrača koji su jako dobri, moramo samo nastaviti gurati dalje.

Kada se pobijedi, nema loših igrača. Biste li mogli prokomentirati Silića, Sigura, Guillamona i Hrgovića?

Silićev je forte taj izlazak, mislim da nije ovdje mogao ništa. Netko stoji na jednom mjestu, netko na drugom. Greške se događaju. Hrgović radi jako dobro, mislim da se poboljšava u svim aspektima. Može više trčati, nego prije. Sigur je jako važan igrač koji osvaja duele, jako je dobar na lopti. Od Guillamona očekujem više, iako je i on jako dobar igrač.

Gdje se izgubio Šego?

Igrao je Livaja, smiješni ste. Nismo najuravnoteženija momčad kada nemamo loptu, slabiji smo. Protiv Rijeke nismo mogli biti ovakvi jer nije bilo to to. Moramo pritiskati i biti agresivni, danas je bila drugačija utakmica.

Možemo li usporediti Lokomotivu protiv Dinama i Hajduka?

Drugačiji su protivnici. Mislim da je razlika u tome da je Dinamo fizički jači, mi smo slabiji, a Lokomotiva je također jaka fizički. Ako ne zabijemo gol, oslabimo. Dinamo ima manje za trčati jer može lakše zabiti gol.