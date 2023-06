TRENER BIJELIH: Od prvog dana krećemo s ambicijom da možemo biti bolji

Nogometaši Hajduka u ponedjeljak su i službeno započeli s pripremama za novu sezonu. Okupio je trener Ivan Leko igrače na Poljudu, a zatim se momčad uputila prema obližnjim Mravincima, gdje će Bijeli trenirati do odlaska na središnji dio priprema u Sloveniju.

Trener Leko obratio se predstavnicima medija uoči prvog treninga koje je najviše zanimao igrački kadar kojim trenutno raspolaže.

- Otišlo nam je nekoliko igrača, došao je Zvonimir Šarlija s kojim sam jako zadovoljan jer posjeduje kvalitetu, iskustvo i emociju za ovaj klub. Puno od njega očekujemo. Također, mi smo puno naučili u posljednjih šest mjeseci, jako sam sretan što opet počinjemo trenirati i raditi na nečemu što bi trebalo biti dobro.

Na pripremama je i nekoliko juniora

- Sigurno da ima materijala. Mladi su u prošloj sezoni pokazali da su dobri i da se na njih može računati. Mi smo ih puno i koristili. Klasična priča prvog tjedna, dok ne dođemo do idealnog broja za odlazak u Sloveniju, svatko od njih će imati svoju šansu.

Na samom početku sezone Hajduk dva puta igra u gostima kod Dinama, zatim slijede prvenstvene utakmice s Rijekom i Osijekom.

- Mene osobno to jako veseli. Želimo igrati velike utakmice jer su one za velike ekipe. Meni je osobno to bio baš dobar osjećaj. Ima ljudi koji kažu da je bolje onako, a ja vjerujem da ako pošteno radiš da se sve događa kako se treba dogoditi. Od prvog dana smo krenuli s ambicijom da budemo bolji. Pokazali smo u završnici prošle sezone da možemo biti dobri, ponizno raditi i malo pričati biti pravi kad dođu ključni momenti.

Upitan je u kakvom su stanju kapetan Lovre Kalinić i Josip Elez, povratnici nakon ozljeda zbog koji su na duže vrijeme izbivali s terena.

- Oni su naši ključni igrači, Lovre je ne samo ključni igrač, nego i kapetan. U ovom momentu nisu još na sto posto. Obojica će ići u Sloveniju - kazao je trener Bijelih.