Treći prosvjed u Splitu: Građani traže odlazak broda s azbestom iz Brodosplita

Zdravi Split Građanska inicijativa organizirala je treći prosvjed protiv azbesta u Brodosplitu. Radi se o brodu Moby Drea koji je u splitskom Brodosplitu na remontu gdje bi radnici s njega trebali skidati azbestne panele. Mnoštvo građana okupilo se na splitskoj Matejuški kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo i strah, iako je danas stiglo Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da brodu „Moby Drea“, koji je u teglju dovezen u luku posebne namjene - brodogradilište „Brodosplit“ radi obavljanja najavljenog remonta, naloženo napuštanje brodogradilišta u roku od sedam dana. O navedenoj temi jutros su održane konzultacije predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića i ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković.

Obzirom da iz istog proizlazi kako bi se radilo o zbrinjavanju otpada u suprotnosti s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, vlasniku broda i Brodograđevnoj industriji Split d.d. izdano je Rješenje o napuštanju splitskog brodogradilišta i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u roku od sedam dana, a uzimajući u obzir vrijeme potrebno za organizaciju prijevoza broda bez posade. Iz građanske inicijative s dozom nepovjerenja gledaju na Rješenje Ministarstva ali se, ipak, nadaju kako će njihov trud uroditi plodom te će brod napustiti Split.

Članica Inicijative Zdravi Split izrazila je svoje zadovoljstvo Rješenjem Ministarstva ali i naglasila kako u to neće vjerovati dok ne vidi kako brod odlazi iz Splita.

"Nećemo odustati s prosvjedima i bit ćemo na oprezu sve dok brod ne ode. Logičan slijed je da ako je Ministarstvo izdalo Rješenje u kojem nalaže odlazak broda iz Splita da su oni i odgovorni za dolazak broda u Split. Premijer kaže da se brod vraća u Italiju jer ista nije izdala pravovaljane dokumente. Ako dokumenti nisu izdani u skladu s propisima onda to nije ni provjereno na ulasku broda u RH. Vjerujemo kako je napravljen propusti i sve upućuje da je propust napravljen s hrvatske strane", kazala je Weber.

Poruka koja je poslana s današnjeg prosvjeda je da se Splićani moraju boriti za svoja prava.

"Da nismo izašli na ulicu za ovaj brod se ne bi znalo i on bi prošao ispod radara. Ovo je prvenstveno pobjeda građana Splita i poruka za sve ostale gradove da izađu na ulice i dignu svoj glas", zaključila je Weber.