Treći najspremniji policajac je iz Dalmacije, evo tko je on

Kada je i posljednji natjecatelj u petak, 8. rujna 2023. godine, na natjecanju „Štit Domovine Zagreb 2023“ došao do cilja, znači da je prošao zahtjevnu stazu dužu od 35 kilometara s opremom težine veće od 10 kilograma, savladao uspon na Sljeme i uspješno obavio niz taktičko-tehničkih zadaća: navigaciju i snalaženje u prostoru, alpinističku spretnost spuštajući se s 40-tak metara visine niz okomitu stijenu, vještinu gađanja oružjem u ciljano izazvanoj stresnoj situaciji, spretnost pri rukovanju, rastavljanju i sastavljanju naoružanja i, pred kraj utrke, sposobnost savladavanja desantne mreže. Kada se uzme u obzir i veslanje, plivanje, rukovanje vatrenim oružjem prethodnih dana, s punim pravom možemo postaviti pitanje je li to bila samo vježba ili je to bilo natjecanje u kojem je pravi izazov doista i doći do cilja, bilo kao policajac ili policajka, bilo kao veteran udruge proizašle iz Domovinskog rata, kao pripadnik oružanih snaga ili kao pripadnik naših gostiju – stranih policijsko-vojnih postrojbi.

Upravo kada predstavljaš sebe kao osobu i kao pripadnika jedne od službi koje vode brigu za sigurnost građana, postaje jasan smisao ovakvog natjecanja.

U tim teškim uvjetima, za vrijeme sparnog dana i nakon dvodnevnih kvalifikacijskih natjecanja, ostaje ne samo diviti se i čestitati svim natjecateljima, nego i reći im hvala za to što jesu, što su tu za nas i radi nas, radi sigurnosti i mirnog zajedničkog života. Iz ovog natjecanja svi možemo naučiti kako pobijediti sebe, kako pomaknuti svoje granice, jer uspjeh u životu ne postižemo natječući se s drugima, već natječući se sa samim sobom i pritom pobijediti. Jučer je njih 73 još jednom pobijedilo sebe i na tome im čestitamo!

Među 73-oje natjecatelja, bilo je 10 žena - osam pripadnica policije i dvije pripadnice stranih policijsko vojnih postrojbi.

Čestitamo i veteranima specijalne policije i udrugama proizašlih iz Domovinskog rata - posebna nam je čast što su i dalje s nama, kao i sedmorici pripadnika stranih policijsko-vojnih postrojbi.

Nagrađujući one koji su bili najbolji ili, bolje rečeno, prvi među jednakima, potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović, izaslanik predsjednika Vlade RH, u svom prigodnom obraćanju uputio je pozdrave svim nazočnima te istaknuo vrijednost organiziranja cijelog događaja, čestitajući najboljima: „Pozdravljam sve organizatore, sve predstavnike ministarstava i prije svega čestitam svim pobjednicima.“

Također je zahvalio na sudjelovanju svim pripadnicima Ministarstva obrane RH i Oružanih snaga, Ministarstva unutarnjih poslova, veterana Specijalne policije kao i gostiju, pripadnika stranih vojno – policijskih snaga na natjecanju: „Pozdravljam i naše specijalce i sve one koji su pokazali da i u našim godinama možemo ostvariti vrhunske rezultate“ - zaključio je ministar Božinović naglasivši kako se vrhunski rezultati ostvaruju bez obzira na godine.

Završnu svečanost, uz izaslanika predsjednika Vlade RH mr. sc Andreja Plenkovića, potpredsjednika Vlade RH i ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovića i glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu, uveličali su državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin, ministar obrane dr. sc. Mario Banožić, te načelnik Policijske uprave zagrebačke Marko Rašić sa suradnicima.

Zaključno, neka natjecanje traje! S veseljem čekamo sljedeću i sljedeće godine kada će svoje znanje i vještine pokazati neki novi, na iskustvu onih starih, kada ćemo opet zajedno stvarati osjećaj da natjecanje spaja, ali i potiče. Na svima je nama podržati jedan drugog, a hrvatska policija kroz ovo natjecanje poručuje – tu smo s vama zbog vas, zbog svih nas.

Rezultati natjecanja:

MUP – MUŠKI

1. mjesto – Luka Špehar (MUP)

2. mjesto – Antionio Đurđević (MORH)

3. mjesto - Petar Volarević (MUP)

MUP – ŽENE

1. mjesto –Ana Antolić (MORH)

2. mjesto – Martina Radman (MUP)

3. mjesto – Sara Grubić (MORH)

PRIPADNICI STRANIH POLICIJSKIH SNAGA

1. mjesto – Jure Majdič (Republika Slovenija)

2. mjesto – David Adamič (Republika Slovenija)

3. mjesto – Bojan Koštomaj (Republika Slovenija)

VETERANI SPECIJALNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA RH

1. mjesto –Josip Marić

2. mjesto – Gabrijel Flegar

3. mjesto – Mario Kos i Josip Klemm

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska čestita svim sudionicima ovog zahtjevnog natjecanja, a posebne čestitke idu Petru Volareviću, policijskom službeniku IJP Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, koji već godinama svojim izvrsnim sportskim uspjesima na najbolji način promovira Policijsku upravu dubrovačko-neretvanske i time sve svoje rukovoditelje i kolege čini ponosnim!