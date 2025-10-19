Treća utakmica, treća pobjeda: Ribola Kaštela II na vrhu tablice nakon trijumfa nad Željezničarom

Nakon tri odigrane utakmice na gostovanju, druga seniorska ekipa- OK Ribola Kaštela II u 3. kolu 1. Lige zaigralaje na svom terenu u dvorani u Kaštel Starom i pobijedila momčad Željezničara iz Osijeka s 3:0 (25:23, 25:10, 25:19). Sad imaju 6 bodova i prvi su na prvenstvanoj tablici.

"Iako smo zabilježili pobjedu bez izgubljenog seta, moramo priznati da naša igra nije bila na željenom nivou. Evidentno je da imamo još dosta prostora za napredak.Zadovoljni smo pobjedom, ali svjesni smo da igra nije bila onakva kakvu želimo. Imamo još dosta posla i vremena da ispravimo naše nedostatke u igri i da pokušamo biti što bolji za predstojeće utakmice.Čestitamo ekipi OK Željezničar na borbenosti i fer igri. Danas smo mi bili bolji, iako nismo ispunili sva naša očekivanja.Našu ekipu sada čeka veoma teško gostovanje protiv jake ekipe OK Mladost Zagreb. Vjerujemo da ćemo se do tada uspjeti dodatno pripremiti i pokazati bolju igru.Zahvaljujemo se svim našim navijačima na podršci. Vaša energija nam je važan vjetar u leđa!", rekao je trener Ante Šuker.

Trener Ante Šuker na raspolaganju ima 16 mladih igrača, a to su: Ivan Perović, Mate Vidović, Mate Filipović, Koraj Aganović, Marino Čudina, Dominik Poljak, Jure Mamić, Josip Jurić, Marko Jureta, Filip Mirat, Bepo Vrankulj, Anton Zokić, Andrija Parčina, Marko Gelo, Toma Sabljić i Marko Parčina.

Sljedeći susret odigrat će u Zagrebu na gostovanju kod HAOK Mladost II.

Prva momčad OK Ribola Kaštela je ovog vikenda odigrala prijateljske utakmice sa slovenskom ekipom Krka iz Novog Mesta, jer im je odgođeno 3. kolo sa zagrebačkom Mladosti.