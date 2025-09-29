Trebate li ostatke hrane čuvati u aluminijskoj foliji?

Većina nas je barem jednom koristila aluminijsku foliju za umatanje ostataka hrane ili pakiranje obroka za ponijeti. Iako se često smatra praktičnim i brzim rješenjem, stručnjaci upozoravaju da aluminijska folija zapravo nije najsigurniji način za skladištenje hrane.

Za razliku od plastičnih posuda ili vrećica koje se mogu hermetički zatvoriti, aluminijska folija ne pruža potpunu zaštitu. Zrak može lako doći do hrane, što povećava rizik od kvarenja i razmnožavanja štetnih bakterija. Osim toga, vlaga iz hrane može ispariti, pa jelo brže gubi svježinu i teksturu, piše klix.

Staklene ili plastične posude s poklopcem sigurniji su i dugotrajniji izbor

Hrana umotana u foliju može promijeniti miris i okus, osobito ako je riječ o kiselim ili slanim jelima. U takvim slučajevima dolazi do reakcije između aluminija i sastojaka hrane, što nije poželjno ni zbog okusa ni zbog mogućih posljedica po zdravlje.Također, ne preporučuje se umotavati vruću hranu izravno u foliju. Bolje je pričekati da se jelo ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim ga upakirati – i to samo ako će stajati kratko, najviše jedan do dva dana. Ako redovito koristite aluminijsku foliju za čuvanje hrane, razmislite o drugim opcijama koje bolje štite namirnice i produžuju njihovu svježinu. Staklene ili plastične posude s poklopcem sigurniji su i dugotrajniji izbor.