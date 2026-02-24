Trebao je biti prvi golman Hajduka. Sada briljira, ali u Mađarskoj

Karlo Sentić (24) napustio je Hajduk u srpnju 2024. godine i potpisao za mađarski Diosgyor. Bijele je napustio bez odštete, a Hajduku pripada 25 posto od njegovog idućeg transfera. Od toga Bijeli vjerojatno neće zaraditi ništa jer mu ugovor istječe na kraju ove sezone, ali njemu ponuda za nastavak karijere na višoj razini vjerojatno neće nedostajati.

Sentićev klub nije u najboljoj situaciji i nalazi se na pretposljednjem mjestu lige koje vodi u drugi rang. Diosgyor zaostaje dva boda za zonom spasa, ali rođeni Dubrovčanin igra sjajnu sezonu i vjerojatno je glavni razlog što njegov klub uopće ima šanse ostati u ligi. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 350 tisuća eura, prenosi Index.

Četiri puta je osvojio nagradu za obranu mjeseca

U mađarskom prvenstvu se od ove sezone dodjeljuje nagrada za obranu mjeseca, a Sentić je postao prvi golman koji ju je osvojio. Prvo ju je dobio za razdoblje srpanj/kolovoz prošle godine (spojeno jer je u srpnju odigrano samo jedno kolo), a potom je nagradu dobio tri puta zaredom za listopad, studeni i prosinac 2025. godine. Dakle, od pet mogućih nagrada, Sentić ju je osvojio četiri puta.

O pobjedniku odlučuju glasovi navijača (isti princip kao u SuperSport HNL-u), a prvu nagradu u sezoni zaslužio je obranom u 5. kolu prvenstva kada je njegova momčad slavila 4:1 na gostovanju kod Nyiregyhazea, momčadi koja Diosgyoru bježi dva boda na tablici. Obranu mjeseca imao je u 71. minuti utakmice pri vodstvu 2:1 njegove ekipe.

Nagradu za rujan osvojio je golman Nyiregyhazea Daniel Kovacs, a za listopad je opet završila u rukama Sentića. Osvojio ju je za obranu u 9. kolu prvenstva kada je Diosgyor poražen 1:0 na gostovanju kod Kisvarde, a on upisao obranu mjeseca u 15. minuti pri rezultatu 0:0.

Nakon što je na početku sezone postao prvi golman koji je osvojio nagradu za obranu mjeseca, u studenom je postao i prvi koji ju je osvojio dva mjeseca zaredom. Za studeni je nagradu zaslužio u 13. kolu obranom u 29. minuti na gostovanju kod ZTE-a pri rezultatu 0:0, a Diosgyor je na kraju izgubio 2:0.

Posljednja nagrada koja je dosad ove sezone dodijeljena je ona za prosinac 2025. (nagrada za siječanj i veljaču ove godine bit će spojena u jednu i dodijeljena u ožujku). Sentić ju je ponovno osvojio za obranu u 16. kolu u iznimno bitnoj pobjedi 2:0 njegove momčadi protiv Nyiregyhazea. Posljednju nagradu u nizu zaslužio je obranom u 38. minuti pri vodstvu 1:0 njegove momčadi.

Pri dodjeli posljednje nagrade, Sentić je izjavio: "Mogli smo vidjeti lijepe obrane ostalih vratara u prvenstvu, tako da sam sretan što sam ponovno izabran. Težak je zadatak kada desnonogi igrač puca slobodan udarac s lijeve strane u sredinu jer morate biti spremni istovremeno da netko u sredini dobije loptu, a i na činjenicu da je možda nitko ne dobije, ali ona ipak ide prema golu pa morate refleksno reagirati na situaciju."

Drugi je najbolje ocijenjeni golman lige

Čak četiri nagrade za obranu mjeseca nisu jedini pokazatelj kvalitete Sentićevih izvedbi ove sezone. Nakon 23 odigrana kola mađarskog prvenstva, Sentić je prema Sofascoreu drugi najbolje ocijenjeni golman lige s prosječnom ocjenom 7.16, odmah iza Adama Varge iz Ferencvarosa koji ima neznatno bolji prosjek od 7.17.

Prvi je golman lige po broju obrana po utakmici (3.95) i obrana udaraca iz kaznenog prostora (2.91) te je jedini golman lige koji je ove sezone obranio dva kaznena udarca. U top pet golmana lige nalazi se u uspješnim istrčavanjima, boksanim loptama i uhvaćenim visokim loptama.

Bio je predodređen da bude prvi golman Hajduka

Podsjetimo, Sentić je bio veliki talent i bivši mladi reprezentativac Hrvatske u četiri različita uzrasta. Debitirao je za Hajduk u drugom kolu SHNL-a u sezoni 2022./23. na gostovanju kod Varaždina. U sezonu je ušao kao rezerva tadašnjem kapetanu Lovri Kaliniću, ali je zbog njegovih manjih ozljeda branio u tri od prvih šest utakmica.

Kada se Kalinić oporavio, Sentić se vratio na klupu, no u listopadu 2022. Kalinić se teško ozlijedio i mladi Sentić postao je prvi izbor. Početak je bio ohrabrujući. Sentić je imao nekoliko vrlo dobrih intervencija i činilo se da je iskoristio šansu. Dolaskom Ivana Leke na mjesto trenera početkom 2023. ostao je prvi golman unatoč tome što je Hajduk doveo Ivana Lučića iz Istre.

Neuspješne posudbe i transfer u Mađarsku

Na početku sljedeće sezone Sentić je poslan na posudbu u mađarski Diósgyőr, gdje brani i danas. Ondje je branio u deset utakmica, primio 13 pogodaka i jednom sačuvao mrežu netaknutom, ali je izgubio kontinuitet i napustio klub u siječnju 2024. nakon što je u završnici polusezone branio u samo dvije od posljednjih deset utakmica.

U veljači 2024. uslijedila je nova posudba, ovaj put u kazahstanski Ordabasy, tadašnjeg prvaka države, no ondje nije upisao nijedan službeni nastup i suradnja je brzo prekinuta. U međuvremenu se situacija u Hajduku dodatno promijenila. Lučić je ostao čvrsta jedinica, Kalinić je bio konkurencija, a kao budućnost su se počeli nametati drugi mlađi vratari.

Sentić je tako u kratkom razdoblju od prvog vratara kluba i velike prilike došao do serije neuspješnih posudbi i neizvjesnog statusa bez jasne budućnosti u Hajduku. U ljeto 2024. napustio je splitski klub i potpisao za Diósgyőr.

Krenuo je odlično, upisao sedam nastupa u kojima je njegova momčad upisala samo jedan poraz, a potom se ozlijedio i nije branio sedam mjeseci. Vratio se na kraju prošle sezone, a ove sezone ubire plodove svoje upornosti i vjerojatno će na ljeto napraviti novi iskorak u karijeri.