Treba li kečap biti u hladnjaku? Evo što kaže najpoznatiji proizvođač kečapa

Čuveni proizvođač Heinz otkrio je gdje bi crveni umak trebao stajati nakon otvaranja, kako bi imao najbolji okus.

Na društvenim mrežama Heinz je pitao potrošače drže li kečap u hladnjaku ili u kuhinjskom ormaru, i odmah se razvila burna rasprava. Iznenađujuće, oko 2.500 glasača podijelilo se gotovo ravnomjerno, a isto mišljenje pojavilo se i među korisnicima Reddita.

"Ja sam definitivno za hladnjak, zanima me jesam li stvarno čudan kao što moj prijatelj misli!“

"U hladnjak. Točka." Treći se nadovezao: "Doslovno na boci piše ‘čuvati u hladnjaku’…"

"U kuhinjskom ormariću – tko želi hladan umak uz doručak?"

Prema etiketi, otvorena boca kečapa treba se držati u hladnjaku i potrošiti u roku od osam tjedana, prenosi N1.

Preporuka - hladnjak

Olivia Lennon iz Heinz Tomato izjavila je za Daily Mail: "Postojao je samo jedan točan odgovor i sa zadovoljstvom obavještavamo ljubitelje Heinz Tomato Ketchupa da se naš kečap mora čuvati u hladnjaku. Iako znamo da ga mnogi čuvaju u ormaru, preporučujemo hladnjak nakon otvaranja. To je najbolji način da se sačuva prepoznatljiv okus našeg kečapa."

Međutim, organizacija Which? dala je nešto drugačiji sud: "Što kažu stručnjaci, nije obavezno držati kečap u hladnjaku. Ne samo da sadrži ocat, nego su i rajčice prirodno kisele, što pomaže očuvanju proizvoda na sobnoj temperaturi."

Nutricionistica dr. Sarah Schenker objašnjava: "Neki ljudi ga drže u hladnjaku jer vole ohlađen okus, ali zapravo nema potrebe da bude u njemu. To je stvar osobnih preferencija, temperature u kuhinji i prostora koji imate."

Heinz je još 2017. izdao priopćenje: "Zbog prirodne kiselosti Heinz Ketchup je stabilan na polici. Međutim, njegova trajnost nakon otvaranja ovisi o uvjetima čuvanja. Preporučujemo da se, kao i svaka prerađena hrana, nakon otvaranja drži u hladnjaku. Tako se osigurava najbolja kvaliteta proizvoda."