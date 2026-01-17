Tražio oduzetu igračku pa našao pištolj: Otac ubijen u snu, policija tereti 11-godišnjeg dječaka

Jedanaestogodišnji dječak iz Pennsylvanije optužen je za ubojstvo vlastitog oca u kojeg je pucao iz vatrenog oružja, nakon što mu je oduzeo Nintendo Switch.

Tragedija se dogodila 13. siječnja u obiteljskoj kući u općini Duncannon Borough.

Policija je na mjesto događaja stigla oko 3:20 ujutro, nakon dojave o "muškarcu koji ne pokazuje znakove života". Prema navodima lokalnog medija, policajci su u krevetu spavaće sobe pronašli 42-godišnjaka s prostrijelnom ranom na glavi. Soba bila povezana s dječakovom sobom putem ugradbenog ormara.

Medij navodi da su nakon istrage vlasti kao osumnjičenika identificirale 11-godišnjeg sina ubijenog muškarca, prenosi The Guardian.

Policija je izvijestila da je tog dana dječaku bio rođendan te da je ušao u spavaću sobu vičući: "Tata je mrtav." Policajci su na mjestu događaja navodno su čuli i kako dječak govori majci da je ubio oca.

Policija je navela da se pucnjava dogodila nakon što su roditelji otišli na spavanje. Dječak je navodno izjavio da je proveo ugodan dan s roditeljima, no da se razljutio kada mu je otac rekao da je vrijeme za spavanje.

Dječak je policiji rekao kako je pronašao ključ od sefa s oružjem u ladici svoga oca u roditeljskoj spavaćoj sobi. Navodno ga je otključao dok je pokušavao pronaći svoj Nintendo Switch, koji mu je ranije bio oduzet, te je pritom pronašao pištolj, piše Dnevnik.

Priznao da je "izvadio pištolj iz sefa, ubacio metke i prišao očevom dijelu kreveta". "Povukao je udarni mehanizam i pucao u oca", stoji u sudskom spisu u kojeg je lokalni medij imao uvid.

Na pitanje što je mislio da će se dogoditi kada je pucao, dječak je, prema navodima istražitelja, odgovorio da je bio ljut i da "o tome nije razmišljao".

Dječaku je odbijena jamčevina nakon što je priveden, a sudska rasprava u ovom stravičnom slučaju zakazana je za 22. siječnja.