TRAŽILI SU GA 16 GODINA Došao na Zimske olimpijske igre, pa završio iza rešetaka

Slovački državljanin otišao na hokej, pa završio iza rešetaka

Neobična vijest dolazi sa Zimskih olimpijskih igara u Milanu. U večeri kada su slovački hokejaši uvjerljivo svladali Finsku s 4:1, jedan njihov navijač završio je u pritvoru.

Talijanski karabinjeri u srijedu navečer priveli su 44-godišnjeg Slovaka u okolici Milana, postupajući po uhidbenom nalogu koji je talijansko pravosuđe izdalo još prije 16 godina.

Prema navodima policije, muškarac mora odslužiti kaznu zatvora u trajanju od 11 mjeseci i sedam dana zbog niza krađa počinjenih 2010. godine. Iako je bio na potjernici, odlučio je doputovati u Italiju kako bi s tribina pratio prvi nastup slovačke hokejaške reprezentacije na Igrama.

Policija mu je ušla u trag nakon što se prijavio u hotel nedaleko od Milana. Ubrzo je uhićen i prebačen u zatvor San Vittore, gdje će izdržati kaznu.

Tako je, dok je slovačka reprezentacija slavila na ledu, jedan njezin navijač svoj olimpijski put završio iza zatvorskih vrata.

