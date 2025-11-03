Traži se vrećica 'Mona Lisa' izgubljena u trajektnoj luci, pomozite ju pronaći!

Na portalu Dalmacija Danas nalazi se rubrika 'Izgubljeno-nađeno' koju možete pronaći u 'Specijalima'.
Uz tekstualni dio oglasa možete priložiti i datoteke (fotografije i video - uz napomenu da datoteka ne bude veća od 2 MB, a formati koje možete uploadati su: png, gif, jpg, jpeg, jpe i mp4).
U ponedjeljak ujutro javila nam se čitateljica koja je izgubila vrećicu Mona Lisa.
- U trajektnoj luci, na bus stanici sam izgubila kesu zelenu Mona Lisa s ključevima od auta i dr. te punjač za mobitel i stick s obiteljskim slikama.
0995351035 - piše naša čitateljica.
