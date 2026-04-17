Traže se volonteri za Ultra Europe u Splitu: Imat će važnu ulogu na festivalu

Splitska udruga ANST 1700 i ove će godine za vrijeme trajanja ljetnih festivala provoditi aktivnosti usmjerene na smanjenje štete, prevenciju rizičnih ponašanja i pružanje podrške posjetiteljima u festivalskom okruženju. Tim je povodom udruga otvorila prijave za volontere koji se žele uključiti u rad sigurnih zona na manifestacijama Ultra Europe u Splitu i Membrain Festivalu na Martinskoj kod Šibenika.

Sigurne zone zamišljene su kao prostor podrške za osobe koje eksperimentiraju s psihoaktivnim tvarima, ali i za druge rizične skupine, s ciljem informiranja, savjetovanja i pružanja pomoći u situacijama povećanog rizika. Aktivnosti uključuju razgovor s posjetiteljima, distribuciju informativnih i zaštitnih materijala te upućivanje na odgovorno ponašanje i očuvanje zdravlja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz terenski rad, volonterima će biti omogućeno i sudjelovanje u edukacijama iz područja prve pomoći i smanjenja štete, koje ANST 1700 provodi u suradnji s relevantnim institucijama i stručnjacima. Program je usmjeren na osnaživanje mladih za odgovorno djelovanje u zajednici, uz razvijanje znanja i vještina važnih za rad u području javnog zdravstva i prevencije.

O Udruzi

Udruga ANST 1700 već više od dva desetljeća djeluje na području prevencije ovisnosti, resocijalizacije bivših ovisnika i provođenja programa smanjenja štete, ali provodi i brojne aktivnosti s osobama na izvršenju kazne zatvora, surađuje s Probacijskim uredom te kontinuirano razvija programe podrške za ranjive i društveno osjetljive skupine.

Prošle godine udruga je prvi put sudjelovala na festivalu Ultra Europe u Splitu, u suradnji s udrugom HELP, gdje su posjetiteljima dijeljeni tzv. safe packovi i pružani savjeti za sigurniju i odgovorniju festivalsku zabavu. Ovogodišnjim angažmanom ANST 1700 nastavlja razvijati model terenskog rada koji povezuje prevenciju, edukaciju i neposrednu podršku u festivalskom okruženju. Sve dodatne informacije možete pronaći na web stranici www.pop-in.hr , na društvenim mrežama udruge ili direktno upitom na 1700anst@gmail.com .

.